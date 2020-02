Sanremo: iniziata attività di storytelling in lingua inglese al plesso di San Pietro (foto)

Giovedì 23 gennaio nel plesso di San Pietro è stata organizzata un’attività di storytelling in lingua inglese, in collaborazione con l’associazione linguistica Educo, che ha coinvolto le cinque classi della scuola primaria e i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia.

"Quattro giovani animatrici madrelingua - spiegano dalla scuola - hanno raccontato delle fiabe, coinvolgendo gli alunni nella drammatizzazione delle stesse e nella memorizzazione di simpatiche canzoncine. Nella classe dell’infanzia e nella prima elementare è stata drammatizzata la storia 'The very hungry caterpillar' (Il bruco molto affamato), nelle classi seconda e terza 'Jack and the beanstalk' (Giacomo e il fagiolo magico) e nelle classi quarta e quinta 'Alladin' (Aladino).

Le animatrici hanno iniziato l’attività raccontando la storia, servendosi di grandi libri illustrati, cartelloni e 'oggetti magici'. Successivamente hanno insegnato delle canzoncine contenenti le parole chiave della fiaba e infine i bambini, a piccoli gruppi, ne hanno drammatizzato i momenti più significativi. Naturalmente tutto ciò in lingua inglese.

Per l’occasione le classi, sgombrate di banchi e sedie, sono diventate palcoscenici per piccoli attori in costume. A conclusione dell’attività le animatrici hanno coinvolto i bambini in divertenti giochi di movimento.

Da molti anni il plesso San Pietro ospita lo storytelling e i bambini hanno così l’opportunità di immergersi per qualche ora, in modo giocoso, nella lingua inglese.

Queste esperienze aiutano a fissare parole ed espressioni nuove e ad ascoltare il vero accento inglese in modo naturale e motivante".