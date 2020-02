Principato di Seborga: domenica si voterà per eleggere i cinque Consiglieri della Corona

Domenica prossima i Seborghini saranno chiamati alle urne per eleggere i cinque Consiglieri della Corona di nomina popolare, che andranno ad affiancare i quattro Consiglieri della Corona di fiducia della Principessa. I candidati sono: De Paola Patrizia, Murduano Franco, Corradi Fabio, Camarda Sabina, Verrando Francesco e Serra Maria Carmela.

Si può votare dalle ore 8:30 alle ore 17:00 presso il seggio di via Giacomo Matteotti 5. Al seggio non è necessario esibire documenti particolari ai fini del voto. Possono votare solo ed esclusivamente quanti risultano iscritti all’Albo Elettorale del Principato (si ricorda che per iscriversi è necessario soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti: essere residenti a Seborga; essere nati a Seborga; essere stati naturalizzati cittadini del Principato di Seborga).

Il voto è a scrutinio segreto. All’elettore sarà data una scheda elettorale con i nominativi dei candidati. È possibile esprimere una sola preferenza. Per votare, l’elettore dovrà semplicemente tracciare una X sul riquadro del candidato che intende scegliere, quindi dovrà piegare la scheda in quattro parti rivolte verso l’interno ed inserirla nell’apposita urna.

Alle ore 17:00, terminate le operazioni di voto, avrà inizio lo spoglio delle schede. È previsto che all’incirca verso le ore 18:00 lo spoglio sia ultimato: verrà quindi letto pubblicamente il verbale delle votazioni e saranno proclamati i risultati. Nel caso in cui più candidati ottengano lo stesso numero di voti, risulterà eletto il candidato più anziano.

La cerimonia di Giuramento di Fedeltà al Principato dei Consiglieri della Corona avrà luogo domenica 3 maggio, contestualmente alla Cerimonia di Investitura di S.A.S. la Principessa Nina.