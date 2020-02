Lotta al cyberbullismo: al Festival di Sanremo doppio appuntamento per la presentazione del libro #cuoriconnessi (Foto e Video)

La maratona è iniziata al Casinò di Sanremo con il Convegno del Co.re.Com Liguria che si fa portavoce di un uso responsabile della Rete e vuole dedicare alla lotta contro il cyberbullismo il “I° Convegno Giovani Web e Musica”. Moderato dal giornalista e conduttore RAI Carlo Massarini, hanno partecipato i cantanti che si sono distinti per la sensibilità nell’evidenziare la problematica, e le delegazioni scolastiche delle scuole medie-superiori ed inferiori che interagiranno con i relatori e gli artisti per individuare insieme, attraverso le proprie esperienze, un decalogo di comportamento per contrastare il bullismo.



Il libro #Cuoriconnessi - storie di vite on-line e di cyberbullismo di Luca Pagluari, raccoglie tante storie intense e figlie dei nostri tempi, seppur diverse per dinamiche, culture e territori, unite da un comune denominatore: il rapporto con la tecnologia e la rete. Messaggi, immagini e video caricati in rete, si diffondono infatti in maniera incontrollata e restano presenti nel web per sempre, creando problematiche che, in alcuni casi, possono avere risvolti drammatici nella vita dei ragazzi.



Il libro nasce dall'esperienza di #cuoriconnessi, campagna di sensibilizzazione ed informazione sul tema del cyberbullismo, realizzata da Polizia di Stato e Unieuro e dedicata agli studenti delle scuole secondarie. Dal 2016, anno di partenza del progetto, sono stati incontrati oltre 30.000 studenti in 42 tappe in tutta Italia: numeri importanti che colpiscono, ma non saranno mai in grado di raccontare i silenzi che hanno riempito i teatri o il coraggio di chi ha deciso di denunciare davanti a tutti un dolore fino ad allora mai condiviso.



Presenti in conferenza stampa oltre al Direttore Marketing di Unieuro, il dott. Marco Titi, l'autore del libro Luca Pagliari, Marco Sentieri, cantante di Sanremo Giovani, Filippo Lucci giornalista, Polizia Postale e delle Comunicazioni e il moderatore Roberto Lipari, l'inviato di "Striscia la Notizia".



Marco Titi, Direttore Marketing di Unieuro ha commentato "Nei nostri punti vendita, presenti in tutta Italia e sui nostri canali digitali vendiamo ogni giorno quei device che fanno sempre più parte del quotidiano dei nostri ragazzi. Crediamo che informare, condividere e promuovere un utilizzo consapevole e responsabile della tecnologia, sia un modo concreto per essere parte attiva della comunità; questo impegno è alla base del progetto '#cuoriconnessi', un percorso che in quattro anni ha riscosso sempre maggiori consensi. Adesso è arrivato il momento del libro. Non un traguardo, ma una tappa significativa del nostro percorso".



Il libro, per tutti gratuito, è disponibile nei negozi Unieuro dal 7 febbraio e in formato digitale sul sito cuoriconnessi.it. e, sempre gratuitamente, sarà inviato a 7.500 scuole italiane. La presenza di Unieuro a Sanremo si fa sentire anche da Piazza Borea d'Olmo dove, per la prima volta, è presente un Community Point in cui vengono realizzati contenuti social veicolati da TML, la prima community di Instagram Italia con oltre 5 milioni di follower.



Lo scopo è sensibilizzare il pubblico in rete sul tema del cyberbullismo, accogliendo ospiti e personaggi che supporteranno questa iniziativa. Sempre per dare massimo sostegno al progetto e tutta l'attenzione che un argomento così importante merita, a partire dal 5 febbraio per la settimana che coincide con la Giornata Nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo (venerdì 7 febbraio), Unieuro ha pianificato una campagna omnicanale a copertura di tutti i più importanti mezzi, radio, tv, stampa e digital nazionali.