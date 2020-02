Jennifer Lopez vuole una vita slow in un borgo italiano e Triora la strega "Qui, parte del tuo sogno è già realtà. Ti aspettiamo"

Jennifer Lopez sogna di vivere in un paesino in Italia e perchè non a Triora? Questo è quanto ha pensato l’amministrazione comunale del famoso paese delle streghe, apprendendo del desiderio espresso da JLo in un articolo su Vanity Fair di Stefania Saltalamacchia. L’artista statunitense vorrebbe vivere una vita più semplice e sana, in una realtà a misura d'uomo dove possa andare a comprare il pane in bicicletta.



Elementi che si sposano perfettamente con l’immagine di Triora, borgo tra i più caratteristici della provincia di Imperia, circondato da un panorama montano mozzafiato e con il suo pane locale, un prodotto conosciuto in tutto il mondo. Quindi è stata naturale l’associazione di idee tra l’offerta di Triora ed i desideri della famosissima cantante ed attrice internazionale che di recente è stata protagonista dello Show del Superbowl insieme a Shakira, uno dei principali eventi sportivo mediatici degli Stati Uniti d’America.



Il Sindaco Massimo Di Fazio ha colto letteralmente la palla al balzo e non ha perso l’occasione di poter anche solo incuriosire Jennifer Lopez e così le ha inviato una lettera attraverso la sua casa di produzione. Nella missiva viene descritta la storia locale e poi l'invito: “…parte del tuo sogno, a Triora, è già realtà... il resto lo scoprirai, e siamo sicuri rimarrai affascinata, dal nostro Borgo, che seppur arroccato dista solo un'ora e mezza dall'aeroporto di Nizza. Sperando di averti incuriosito, saremo felici, anche di una tua semplice visita, durante la quale ti consegneremo con piacere la cittadinanza onoraria”.



Chissà se JLo è pronta a vivere la dimensione offerta dalla Valle Argentina? Intanto, in attesa di una risposta, l'amministrazione in calce alla missiva ha scritto “Ti aspettiamo a Triora". Da un lato il Comune spera che l'incontro diventi realtà, così come la cantante sogna di trovare un paesino italiano che rispecchi i suoi desideri. Magari le due strade sono destinate ad incontrarsi.