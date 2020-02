Festival: stasera i fiori di Sanremo torneranno ad essere protagonisti sul palco dell'Ariston, Biancheri "Traguardo importante per la città ed il mondo floricolo"

“Dopo anni avremo finalmente i fiori sul palco. Devo dire che sono emozionato”.



E' il sindaco Alberto Biancheri a dirlo a poche ore dalla terza serata di questo 70° Festival di Sanremo. Stasera si potranno ammirare i fiori della città matuziana, parte integrante nell'imponente scenografia allestita nell'Ariston. “Andrò apposta. - confessa il primo cittadino di Sanremo - Normalmente vado la prima e l'ultima sera, stasera andrò anche io all'interno. Farò un salto all'Ariston per andare a vedere perchè sono molto curioso. Credo sia un traguardo per il quale devo ringraziare Amadeus che è stato molto disponibile ma abbiamo lavorato tantissimo insieme all'assessore Sindoni, in tutto”.





- prosegue Biancheri -Intanto per il sindaco di Sanremo il secondo ottimo risultato in termini d'ascolti ( LINK ALLA NOTIZIA ) offre lo spunto persu questa edizione della kermesse e sui risvolti per la città.- analizza Biancheri -- afferma il sindaco -