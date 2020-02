Diano Trek, in collaborazione con Diano Yoga, organizza per domenica 9 febbraio la camminata yogica ‘Un anello tra il mare e le colline dianesi’

Un anello tra il mare e i colli delle frazioni dell’entroterra è la proposta di Diano Trek per domenica 9 febbraio: una camminata per scoprire gli scorci più nascosti del Golfo Dianese e per fare apprezzare il clima particolarmente mite dell’area, fruibile 365 giorni all’anno!

L’associazione presenta questo genere di attività outdoor a residenti e turisti, in linea con la propria filosofia di far conoscere e vivere il territorio del Ponente Ligure con ritmi più lenti, rispettosi della natura e del proprio essere, ‘respirando’ ogni momento condiviso.

Un percorso di media difficoltà attraverso le borgate di Varcavello, Diano Castello e Diano Gorleri, tra gli ulivi e i filari da cui si ottengono i vini tipici della zona, Pigato e Vermentino.

L’escursione arriverà fin sopra il crinale che divide la Valle Impero dal Golfo Dianese, con una vista che spazia su entrambe le vallate fino alle vette innevate dell'Imperiese e del Basso Piemonte e durante la quale sarà già possibile apprezzare alcune fioriture grazie al clima temperato di queste ultime settimane.

Arrivati a Diano Gorleri, prima della pausa con pranzo al sacco, è prevista una pausa yogica di rilassamento con l'istruttrice Raquel Macedo dello studio Diano Yoga.

Terminata la pausa è previsto il ritorno a Diano Marina, chiudendo l'anello dall'altro versante della vallata al punto di partenza. Appassionati di camminata, natura, sole e vita all’aperto non potranno mancare questo appuntamento!



Informazioni tecniche e logistiche

Ritrovo ore 09.00 in Piazza Taramasco, a Diano Marina (IM) - Durata 5 ore – Distanza 12 km circa – Dislivello massimo in salita 310 metri circa – Difficoltà: E - Quota di partecipazione: € 15,00 – gratuita per i ragazzi al di sotto dei quindici anni. La quota comprende: escursione guidata con guida ambientale escursionistica associata AIGAE e lezione con istruttrice dello studio DianoYoga. Equipaggiamento consigliato: scarponcini da trekking (o scarpe con tomaia bassa e suola adatta a terreni sconnessi). pantaloni lunghi, pile o maglione, giacca a vento o cerata, cuffia, guanti, acqua (1 litro e mezzo), eventuali bastoncini da trekking, pranzo al sacco. - Iscrizione: obbligatoria entro le 19.00 dell'8 febbraio 2020.

Informazioni e iscrizioni: GAE Davide Fornaro +39 340 2440972