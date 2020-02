Concerto per la Legalità a Bordighera: presenti i protagonisti di Musica contro le mafie"

Il Sindaco Vittorio Ingenito, l’Assessore Stefano Gnutti e l’Assessore Rodà hanno assistito, nella mattinata di oggi hanno assistito al Concerto per la Legalità in programma al Palazzo del Parco. Erano presenti in sala più di 500 studenti, provenienti dalle scuole della Provincia.



Protagonisti Micaela Tempesta, Romito e Cance, proclamati ieri a Sanremo vincitori della X edizione del premio “Musica contro le mafie” ed inoltre Gero (che ha avuto il riconoscimento nel corso della IX edizione) e Niko.



“La musica è linguaggio universale di grande forza; quando diviene portatrice di messaggi di così grande valore a sostegno della legalità è doveroso partecipare e collaborare alla sua diffusione. Siamo felici di aver ospitato al Palazzo del Parco questo concerto e di aver contribuito alla sensibilizzazione contro ogni forma di mafia” - ha commentato il Sindaco Ingenito.