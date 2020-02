Bordighera: aggressione ad un medico dell'Ospedale, ASL “Atto grave, fondamentale l’attività di vigilanza e controllo”

Nella giornata di mercoledì 5 febbraio, si è verificato un episodio di violenza ai danni di un medico in servizio presso il Punto di Primo Intervento di Bordighera.

“Esprimiamo la nostra vicinanza al medico del Punto di Primo Intervento e a tutto il personale sanitario. Un’aggressione sul posto di lavoro è grave e lo è ancora di più quando colpisce chi lavora al servizio dei pazienti – afferma il Direttore Generale di ASL1, Marco Damonte Prioli – La direzione aziendale è impegnata a dare risposte concrete per garantire la sicurezza ai cittadini e soprattutto agli operatori, ai medici e agli infermieri, sempre più esposti ad episodi di aggressioni verbali e fisiche. Riteniamo fondamentale l’attività di vigilanza e controllo. In questa direzione, l’anno scorso, grazie alla collaborazione con il Questore, abbiamo riattivato il posto fisso di Polizia nell’ospedale di Imperia e, settimana prossima, verrà riattivato anche all’ospedale di Sanremo. Ricordiamo che presso il PPI di Bordighera è attualmente presente un operatore per il servizio di vigilanza con guardia armata 7 giorni su 7 nell’orario notturno. E’ in fase di valutazione la possibilità di un incremento del servizio”.

In merito all’accaduto, la Vicepresidente ed Assessore alla Sanità di Regione Liguria, Sonia Viale, aggiunge: “Esprimo la mia solidarietà nei confronti del medico aggredito. Ricordo che, nell'ambito del tavolo del Coordinamento sanitario delle professioni sanitarie, abbiamo attivato il monitoraggio del fenomeno e la prevenzione dello stesso”.