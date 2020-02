Arma di Taggia: la gattina Lulù abbandonata per la strada aspetta anche lei una nuova casa

Lei è Lulù gattina domestica di due anni, è stata abbandonata ad Arma di Taggia al freddo, è stata presa in braccio e portata al sicuro ma ora ha bisogno di una famiglia che l’ami. È stata testata fiv e felv ed è una gattina sana!

Stare tra le braccia e prendere coccole è la sua specialità.

La si affida spulciata e svermianata.

Per informazioni per adottarla potete telefonare ad Emanuela 3393670333 o a Sara 328 332 2608