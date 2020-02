Continua lo "tsunami" degli Eugenio in Via Di Gioia: "Tornare a Torino? No, saremo attivi in città fino a sabato"

"Il treno per Torino? Semmai torniamo in bici. Ma no, non lo prendiamo ancora. Saremo attivissimi a Sanremo fino a sabato".

Gli Eugenio in Via Di Gioia, esclusi ieri dalla gara delle Nuove Proposte nel duello con Tecla Insolia, non perdono l'entusiasmo nonostante la sconfitta per un soffio.

Il giovane gruppo di ex universitari ha annunciato che domani sera, dalle ore 18.30 circa attorno all'Ariston, canteranno e suoneranno per la gente assieme a Luca Barbarossa, ospite della serata del Festival dedicata alla cover.

Oggi pomeriggio la band ha regalato ai giornalisti della sala stampa Ariston Roof un'esibizione unplagged di "Tsunami".