Regione: l'assessore Berrino contro Oliviero Toscani "Fiero di fare parte di un mondo politico agli antipodi del suo"

"Le parole di Oliviero Toscani pronunciate ieri in radio sono sconcertanti e aberranti, oggi inoltre cerca di gettare acqua sul fuoco senza però neppure chiedere scusa".



Così l'assessore regionale al Turismo, Lavoro e Trasporti Gianni Berrino in merito alle dichiarazioni di Oliviero Toscani sul crollo del Ponte Morandi di Genova.

"Ma non mi stupisco più di tanto visto che in passato ha già insultato e mancato di rispetto a chi è politicamente lontano dalle sue idee. - conclude Berrino - Preso atto che il suo pensiero su una tragedia come quella di Ponte Morandi è questo, sono fiero di fare parte di un mondo politico agli antipodi rispetto al suo".