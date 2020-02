Gestioni Municipali S.p.A. rende noto la pubblicazione dei Bandi per l'aggiudicazione del Contratto di Affitto di Azienda per la Gestione del Chiosco Spiaggia Libera Attrezzata e del Bar/Ristorante Delfino a Diano Marina. L’adesione alla partecipazione con la compilazione di tutti i documenti allegati dovrà pervenire entro e non oltre il 29 febbraio 2020.

Il bando e i suoi allegati devono essere scaricati dal sito: www.gestionimunicipali.com, nella sezione Appalti, Bandi e Graduatorie.