Sanremo2020: domani sarà il 'Georgina-Cristiano Day', una suite all'hotel Royal prenotata a nome Ronaldo

Domani sarà la serata che vedrà Georgina Rodriguez, ma sarà anche la giornata della caccia a Cristiano Ronaldo, il campione portoghese della Juventus che dovrebbe seguire la compagna, al Teatro Ariston.

Certezze assolute non ce ne sono, sia perché in teoria Ronaldo domani dovrebbe allenarsi alla Continassa (sabato sera la formazione bianconera ha la trasferta di Verona), sia perché ci vorranno misure di sicurezza straordinarie per contrastare l’ondata di fan, più per Cristiano che per la sua compagna.

Le due certezze sono relative alla prenotazione dell’albergo e del ristorante, per l’attaccante della Juventus, la compagna Georgina ed il loro entourage. All’hotel Royal c’è una suite prenotata per loro mentre il ristorante dove andranno a mangiare sarà quasi certamente lo stellato ‘Paolo & Barbara’ in via Roma.

Ronaldo dovrebbe arrivare in elicottero domani, anche se non ci sono conferme su dove il velivolo atterrerà. Inutile cercare al momento di scoprirlo e cercare di stargli dietro, anche solo per vederlo da lontano. Sicuramente verrà prelevato da un ‘van’ con i vetri oscurati e portato direttamente in albergo. Da qui, in serata, dovrebbe trasferirsi all’Ariston dove si siederà in prima fila e, anche in questo caso il viaggio sarà top secret fino all’interno dell’ingresso artisti.

Alla fine dovrebbe, e qui il condizionale è d’obbligo, consumare la cena insieme a Georgina ed il resto dello staff, per poi dormire al Royal e, quindi, il mattino dopo fare ritorno a Torino pronto per la rifinitura prima di andare a Verona. Una giornata, quella di domani, che potrebbe quindi essere anche difficile sul piano della sicurezza perché, ne siamo certi, saranno moltissimi i tifosi juventini e comunque dello stesso Ronaldo, che cercheranno di vederlo da vicino.