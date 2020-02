Sanremo2020: dopo Emma Marrone, anche Gigi d’Alessio in concerto in piazza Colombo (Foto e video)

“Vent’anni fa sono partito da Napoli per venire qui a Sanremo con solo una valigia piena di sogni” a parlare è Gigi d’Alessio che nella seconda serata del Festival di Sanremo è arrivato in piazza Colombo per esibirsi di fronte a tutti i suoi fan.

Alle 22.20 il cantante ha percorso il red carpet dall’Ariston fino al palco dove la sera prima si era esibita Emma Marrone.

“Dopo vent’anni sono di nuovo qui a ringraziarvi a ringraziare questa città”.

Dopo questo piccolo concerto Gigi d’Alessio sarà ancora ospite sempre questa sera al teatro Ariston.