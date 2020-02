Sanremo: non solo musica ma anche la 'semina poetica' nelle vie e nelle piazze della città del Festival

Da ieri, per le vie del centro città tra tornelli, passerelle e nella frenetica attesa del via alla kermesse matuziana ha avuto luogo la prima 'semina poetica' dei 'Nuovi Poeti di Confine', movimento letterario per la diffusione della poesia nato proprio a Sanremo.

Da un'idea dello scrittore Gianmarco Parodi il collettivo Vivaio del Verso prende forma e si afferma a luglio 2019 con la pubblicazione del 'raccolto' (ed. Lo Studiolo), insieme delle più belle poesie scritte proprio dai dieci componenti del movimento, che ha sede nella Pigna di Sanremo.

La semina avvenuta ieri consiste nell’abbandono per la città di fogli scritti e timbrati che ognuno potrà portare via con sé e conservare come vuole, poesie scritte sia dagli autori originali sia da esperimenti di fusione di parole. Non solo musica ma anche parole dunque in questi giorni bellissimi di Festival.