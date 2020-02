70° Festival di Sanremo: questa sera sul palco di piazza Colombo salirà Gigi D'Alessio, Comune al lavoro per anticipare il live

Il palco esterno del 70° Festival di Sanremo è già nella storia della kermesse con il picco di ieri sera e si sta preparando per il bis.

Questa sera salirà sul 'Nutella stage' Gigi D'Alessio, uno dei superospiti previsti per la seconda puntata del Festival. Intanto in queste ore il Comune di Sanremo sta lavorando con Rai per garantire un sensibile anticipo all'esibizione in esterna dopo i giustificati 'mugugni' di ieri sera per via del pesante ritardo del concerto di Emma Marrone, arrivata in piazza ben oltre la mezzanotte (era annunciata alle 21).

Questa mattina anche il sindaco Alberto Biancheri si è raccomandato con la Rai sulla chiarezza delle informazioni per le uscite sul palco di piazza Colombo.