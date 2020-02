Roulette: 5 errori da evitare a tutti i costi

Il 2019 è stato senz’altro un anno da record per i casinò tricolori, secondo quanto riportano i dati di settore comunicati dall’Agimeg, che parlano di una crescita del 17% rispetto al 2018, con le giocate che sono arrivate a quota 22,4 miliardi di euro in totale.

La roulette rientra senza ombra di dubbio nella lista dei giochi di casinò più apprezzati in assoluto, in Italia e nel mondo, per via del suo fascino intramontabile e senza tempo. Sono infatti sempre più numerosi gli appassionati di gambling che tentano la fortuna al tavolo verde, ma aumentano a dismisura anche i giocatori che si dedicano a questo passatempo su piattaforme online come leovegas.it , provando delle versioni nuove e sorprendenti come la roulette dal vivo, per fare un esempio.

A prescindere dal supporto fisico o virtuale, però, ci sono alcuni comportamenti che andrebbero assolutamente evitati quando si gioca alla roulette. Quali sono nello specifico? Scopriamolo qui di seguito.

Gli errori da non commettere al tavolo della roulette

1) Non stabilire un limite di budget

Il primo errore da evitare, in generale nel gambling ma in particolar modo nella roulette, è non darsi un limite preciso sulle puntate da fare in un determinato lasso di tempo. Trattandosi di un passatempo molto avvincente, infatti, tenere il conto delle uscite economiche risulterebbe alquanto difficile, e di conseguenza si tenderebbe a esagerare e sforare il proprio budget.

2) Imporsi di recuperare le perdite

Sempre nell’ottica di limitare le uscite economiche, è assolutamente necessario evitare di giocare all’infinito per tentare di recuperare le perdite precedenti. Così facendo si perde completamente il gusto del gioco in sé e ci si concentra esclusivamente sull’aspetto economico, riducendo questo passatempo a un modo per cercare di fare soldi.

3) Ignorare la legge dei grandi numeri

Puntare sempre sullo stesso numero “portafortuna” può essere una bella sfida alla sorte, ma purtroppo così facendo ci sono delle probabilità di vincita molto basse; proprio per la legge dei grandi numeri , infatti, sarebbe più indicato effettuare più puntate in modo da aumentare le probabilità che la pallina si fermi sulla propria casella.

4) Agire d’impulso

Mai farsi travolgere dalle emozioni, positive o negative che siano: che si tratti di una vincita o di una perdita più o meno consistente, è sempre importante conservare un certo grado di autocontrollo , per non smettere di essere razionali e perdere la lucidità durante il gioco, cosa assolutamente sconsigliata nel gambling. Attenzione anche a non cedere alle provocazioni degli altri giocatori o del croupier: resistere a volte può apparire complicato, ma giocare solo per dimostrare qualcosa agli altri non può che creare problemi.

5) Mettere da parte il divertimento

Nella roulette ma anche negli altri giochi di casinò, per quanto si possa essere coinvolti bisogna sempre tenere a mente che si tratta solo di svago e che, in quanto tale, richiede una buona dose di leggerezza. Tutti desiderano vincere una bella somma di denaro, ma questo non deve essere l’obiettivo ultimo di ogni giocata: così facendo si andrebbe a snaturare l’essenza del gioco, privandolo del fattore divertimento e rendendolo solo un’azione ripetitiva e meccanica, col rischio di farla diventare una vera e propria ossessione.