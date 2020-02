Novità Mercedes-Benz: non solo A 250 e, arriva la nuova GLB

Abbattere le emissioni per un mondo dell’automobile sempre più green e sostenibile, per il nostro benessere e quello del pianeta. Iscritte nella proposta EQ, le nuove Classe A 250 e (compatta e berlina) sono un’ulteriore dimostrazione dell’impegno di Mercedes-Benz verso l’obiettivo emissioni zero, ormai una priorità per l’industria automobilistica.

Il futuro dell’auto è nel segno dell’elettrico, su questo gli esperti, e con loro le case più prestigiose, sembrano non avere dubbi. Ne è espressione la famiglia EQ, i veicoli che compongono la mobilità elettrica intelligente della Stella. Un segmento dell’offerta di cui fa parte la nuova Classe A 250 e, ibrido plug-in che sfrutta un propulsore benzina da 1,3 litri turbo, in grado di sprigionare 160 CV e una coppia da 250 Nm a 1.620 giri.

A questo è associato il supporto dell’unità elettrica, un apporto da ben 102 CV e 300 Nm. Complessivamente la potenza tocca i 218 CV per uno 0-100 km/h impressionante, per la categoria, 6,6 secondi e una velocità di punta di 240 km/h. Il cambio è un automatico doppia frizione 8F-Dct.

Il Mercedes Classe A prezzo parte da 42.397 euro, ma per i migliori prezzi del mercato conviene scegliere l’esperienza Trivellato. Concessionaria Mercedes-Benz con 13 showroom e centri assistenza, presenti nelle province di Vicenza, Verona, Padova e Rovigo.

Nella sua offerta annovera auto nuove, a KM 0, aziendali e usate. Grazie a tecnici meccanici qualificati, Trivellato assicura inoltre assistenza post-vendita, vendita ricambi, manutenzione ordinaria e straordinaria, nell’assoluto rispetto degli standard della casa di Stoccarda. Una professionalità selezionata ogni anno da decine di migliaia di clienti. Solo per quello che riguarda le recensioni certificate eKomi, ha ottenuto un punteggio medio di 4,7 su 5.

Trivellato interpreta con passione e convinzione la filosofia green di Mercedes-Benz. Nel suo Centro Usato Trivellato, primo Centro Usato Mercedes-Benz Certified in Italia, tutto il materiale in showroom è riciclato o riciclabile. Persino l’energia che lo alimenta deriva da fonti rinnovabili.

La nuova GLB già prenotabile da Trivellato, concessionaria Mercedes-Benz

Tornando in tema di novità, GLB è l’altro modello che sta facendo parlare di sé stampa specializzata e appassionati delle quattro ruote. È un SUV che occupa un segmento piuttosto particolare, a metà tra GLA e GLC. Le sue forme richiamano il mondo del fuoristrada e nell’offroad, soprattutto se equipaggiato con trazione 4Matic, rivela delle doti straordinarie.

Il suo carattere avventuroso diventa docile e versatile nella quotidianità. Comfort, ricercatezza e spaziosità dominano gli interni. È possibile equipaggiare GLB persino con una terza fila di sedili, in grado di ospitare fino a sette persone, e il bagagliaio parte da 560 litri. Chiari riferimenti all’altra sua attitudine, quella familiare.

A bordo è impossibile non notare il doppio display, sebbene a sorprendere di più siano le funzionalità smart del sistema MBUX. Tutto questo all’interno di 4,63 metri di lunghezza, 1,84 di larghezza e 1,66 di altezza. Il Mercedes GLB prezzo base è di 35.390 euro.

Per scoprire tutto sulla nuova GLB, contatta subito il team Trivellato su https://www.trivellato.it/.