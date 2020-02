Come scegliere la vasca da bagno

Scegliere la vasca da bagno giusta non è una cosa semplice, sia che tu stia sostituendo una vecchia vasca da bagno o iniziando da zero, perchè devi avere bene in mente lo stile che vuoi dare al tuo bagno. Il processo di installazione non deve essere scoraggiante, quindi per un montaggio più semplice e più veloce, ti consigliamo di consultare un professionista prima della ristrutturazione .

La forma della vasca, oltre allo spazio a disposizione, va in base ai propri gusti. Ecco 5 esempi, dai più classici ai più moderni:

01. Freestanding: questa vasca è indipendente, perchè ha un rubinetto esterno fissato al muro o al pavimento. Questo stile offre una facile installazione e un posizionamento flessibile nella maggior parte dei bagni.

02. Clawfoot: chiamato così per i suoi piedini di sostegno della vasca. Quest'ultima è rialzata in stile freestanding, ed è disponibile con gambe tradizionali o moderne. Questa opzione con schienale alto e con i piedi ad artigli sono molto popolari negli ultimi anni.

03. Walk-In: Queste vasche includono una porta laterale e sono ideali per le persone con mobilità ridotta. Molte sono dotati di funzioni di sicurezza aggiuntive, come pavimenti antiscivolo e maniglioni.

04. Angolo: questa vasca triangolare è installata nell'angolo di un bagno in modo da organizzare intelligentemente lo spazio a disposizione nel nostro bagno.

05. Soaking: con i lati più alti, questa vasca ha una maggiore profondità per un'immersione completa.

Una cosa importante nella scelta della vasca giusta per noi, è sicuramente il materiale. Dall'acrilico, porcellana, marmo al vetroresina, è solo a volere personale.

E' possibile, per i più tecnologici, inserire scegliere vasche dotate di vari optional integrati, come musica o luci a LED, e per amplificare l'effetto rilassante, è l'idromassaggio.

Indirizzo: Piazza Amedeo Peyron 13/D, 10143, Torino (TO)

Email: progettazionedesign3@gmail.com

Web: https://www.progettazionedesign.com/

Telefono: 011 19764 913