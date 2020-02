Ventimiglia: entra in una vetreria di Roverino mettendo a soqquadro il laboratorio, arrestato 29enne algerino

Un 29enne algerino, fermato in evidente stato confusionale dopo essersi introdotto in un negozio di vetreria nel quartiere di Roverino a Ventimiglia, è stato arrestato dai Carabinieri.

Il giovane aveva messo totalmente a soqquadro l’esercizio commerciale dopo aver infranto una portafinestra, alla ricerca di qualcosa di valore da poter asportare. Ha quindi tentato la fuga, venendo però fermato dai proprietari e, immediatamente dopo, dai Carabinieri, allertati tempestivamente e già in zona nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio.

I militari hanno portato il 29enne in caserma ed è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di tentato furto aggravato. Il suo arresto è stato convalidato ed ora è ricoverato in una struttura ospedaliera.