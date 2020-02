Imperia: tre furti in città nel giro di pochi giorni, due giovani denunciati a piede libero dalla Polizia

Due giovani sono stati denunciati dalla Polizia perché responsabili di tre furti aggravati in concorso.

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri quando due operatori della Volante si sono recati presso l’abitazione di un giovane imperiese per consegnarli una notifica per un furto aggravato avvenuto la scorsa estate presso il mercatino di Borgo Marina, ai danni del proprietario di uno degli stand espositivi a cui erano stati sottratti valori per circa 250 euro tra soldi e bigiotteria.

In quel frangente i poliziotti hanno notato nel soggiorno del ragazzo, che si trovava in compagnia di un amico, quattro biciclette mountain bike quasi nuove di notevole valore. Una circostanza alquanto sospetta in considerazione anche dello stato di disoccupazione del giovane e dei suoi plurimi precedenti di polizia in materia di reati contro il patrimonio. Dopo alcuni approfondimenti è emerso che proprio quella notte, presso il molo Marinai d’Italia, erano state rubate due mountain bike. Confrontando le descrizioni e le foto fornite dai proprietari, le due bici corrispondevano per marca e colore a quelle trovare in casa del ragazzo. L’abitazione è stata di conseguenza perquisita dove sono stati trovati indumenti, scarpe, e accessori vari (in particolare, uno zaino e alcuni anelli e collane di grosse dimensioni) che gli operatori hanno riconosciuto come quelli indossati dai due ripresi dalle videocamere di sorveglianza in occasione di due episodi di furto avvenuti nei giorni scorsi.

Oltre ai capi di abbigliamento, entrambi i giovani sono risultati essere riconducibili per le fattezze fisiche agli individui responsabili dei predetti furti, commessi, il primo, all’interno del mercato coperto di Porto Maurizio, il secondo, presso il bar di uno degli stabilimenti balneari della Marina. Alla luce di quanto emerso, i due giovani sono stati portati presso gli Uffici della Questura e denunciati a piede libero per tre furti aggravati in concorso: al mercato coperto, presso lo stabilimento balneare e, da ultimo, presso il molo Marinai d’Italia.