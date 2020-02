Sanremo2020: non solo alberghi, il 'sold out' per il Festival è anche dettato dalla crescita delle case in affitto

Non solo alberghi e seconde case per fare il ‘sold out’ a Sanremo e nell’intera provincia di Imperia, in occasione del Festival della Canzone Italiana. Che le strutture ricettive fossero strapiene lo si poteva evincere dalle prenotazioni già mesi fa.

Ma il potere mediatico della kermesse canora matuziana, enfatizzato quest’anno dal brand ‘Tra palco e città’ che vuole portare il Festival nelle piazze è quest’anno ulteriormente amplificato e lo si vede girando per Sanremo. Pienone ovunque, anche negli appartamenti in affitto con i turisti che hanno prenotato un alloggio su Airbnb nella settimana festivaliera è aumentata del 200%.

E risultano anche molti stranieri, con l’Italia sempre davanti visto che i clienti del nostro paese sono al 33%. Ma ci sono anche francesi con il 24%, tedeschi con il 6%, russi con il 5, britannici con il 4 e svizzeri con il 3%. La rete ‘Soloaffitti’, che ha rilevato la situazione ha anche confermato che, durante la settimana del Festival di quest’anno, c’è stata una crescita di oltre il 10%, con oltre 5.000 posti letto tra Sanremo ed i comuni limitrofi.