Sanremo2020 è un Festival che piace e in città spunta il gelato al gusto Amadeus (Foto e Video)

Le polemiche iniziali scaturite dalle parole pronunciate da Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione del Festival 2020 sembrano ormai un lontano ricordo per il conduttore dell'edizione numero 70 della kermesse sanremese: in città sembra infatti essere scoppiata l'Amadeus-mania.

E non sono solo gli oltre 10 milioni di spettatori che hanno assistito alla prima serata (52,2% di share) a testimoniare il gradimento per il volto maschile scelto per il dopo Baglioni, ma bensì anche una simpatica iniziativa come quella della gelateria "Lollipop" di Piazza Colombo: il gelato al gusto Amadeus.

Una prelibatezza che Aurora, dipendente dell'attività presente nella centralissima piazza cittadina, ha illustrato così ai nostri microfoni: "Cioccolato al latte con l'amarena sopra: i suoi gusti preferiti, come ci ha confidato proprio Amadeus quando l'abbiamo incontrato".

Un gusto che sta riscuotendo un ottimo successo e che ripropone un esperimento che la gelateria sanremese aveva già attuato lo scorso anno con il trio composto da Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. E oggi c'è chi si chiede se ci sarà anche un gusto Diletta Leotta: "Vedremo" fanno sapere dalla gelateria Lollipop.

Tornando ad Amadeus, per lui arriva anche l'endorsement della città di Napoli. In Corso Garibaldi campeggia lo striscione "Amadeus, Napoli è con te! Forza e coraggio!".

Insomma, ormai senza dubbio alcuno possiamo dire che le critiche al conduttore per quella frase da molti giudicata infelice pronunciata durante la presentazione del Festival sono ormai alle spalle. O quantomeno, se permettete, un passo indietro.