Sanremo2020: commercianti soddisfatti, Di Baldassarre "Molta più gente", Ventimiglia "L'Amministrazione sta lavorando bene" (Video)

Giudizi molto positivi ad inizio settimana festivaliera da commercianti ed albergatori per una kermesse canora che, mai come quest’anno si sta ‘fondendo’ con la città e che sta portando quei frutti tanto richiesti dagli operatori turistici. Un Festival che porta tanto indotto anche nelle settimane precedenti e che consente una boccata d’ossigeno importante in un periodo come quello di gennaio che, in altre località è totalmente all’opposto sul piano dei numeri.

La conferma ci è arrivata anche da Andrea Di Baldassarre, presidente di Confcommercio: “Stiamo vivendo un inizio molto positivo,che confermano le previsioni di Federalberghi, con le strutture piene da Imperia a Bordighera. A differenza degli altri anni, se sarà come in precedenza in crescendo, quest’anno abbiamo avuto molta più gente nei giorni antecedenti al Festival. Già lunedì e ieri abbiamo visto tutti i protagonisti della televisione italiana e questo è un ottimo impatto”.

Di Baldassarre guarda al futuro con ottimismo, pur con un pizzico di preoccupazione per i problemi per i trasporti: “Speriamo che la crisi sia alle spalle, anche se noi siamo ancora un po’ preoccupati per il trasporto su gomma. Spero che il problema sia risolvibile al più presto, anche dopo le garanzie della Regione per la soluzione entro l’estate. Conosciamo l’appeal di Sanremo e notiamo anche noi che finalmente siamo in crescita”. C’è qualche idea per il futuro, nell’organizzazione del Festival? “La linea tracciata è molto positiva, perché sono anni che chiediamo di far vivere il Festival in città. E’ sempre bello vedere i personaggi con dietro la ‘coda’ di fan e quest’anno è ancora più forte. I concerti di piazza Colombo sono sicuramente importanti e speriamo che si possa crescere ulteriormente nei prossimi anni”.

Soddisfattissimo Marco Ventimiglia, titolare del ristorante ‘La Pignese’: “Sta andando benissimo con le nuove location ed abbiamo iniziato a lavorare ancora prima. L’Amministrazione sta lavorando benissimo e direi che non ci sono grossi problemi. Se qualcuno si lamenta forse deve farsi qualche esame di coscienza. In generale questa come questa città ce ne sono poche”.

Dello stesso avviso Raffaele Martino del ristorante ‘Da Nicò’: “La città sente questo Festival più degli altri anni ed anche noi commercianti stiamo dando qualcosa in più, perché siamo ben supportati dal Comune”.