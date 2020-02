Casting aperti per un cortometraggio che si girerà a Ceriana, si cercano attori ed attrici

A Ceriana si cercano comparse per un cortometraggio che sarà girato in aprile. A darne notizia è stato il sindaco Maurizio Caviglia che ieri si è fatto portavoce su Facebook dell’istanza avanzata dall’Istituto Cinematografico Antonioni.

“Si prega di mandare la propria candidatura all’indirizzo mail casting2020@istitutoantonioni.it allegando il proprio curriculum vitae, una foto a figura intera una foto in primo piano nominato con il proprio nome e cognome preferibilmente entro il 17 febbraio 2020. La produzione di Cannes ricontatterà i candidati per comunicare data e orario del provino le prestazioni prevedono un compenso per qualsiasi dubbio o richiesta di informazioni contattateci alla mail sopraindicata” - viene spiegato nella nota di produzione.

L’Istituto di Busto Arsizio è alla ricerca di:



- 1 ragazzino tra i 10 ed i 14 anni;

- 1 uomo tra i 70 ed i 75 anni;



- 1 ragazzina tra i 10 ed i 14 anni;

- 1 ragazza tra i 18 ed i 20 anni;

- 1 donna tra i 45 ed i 50 anni.



Si cercano attori ed attrici professionisti e non. Questi ruoli saranno poi inseriti nel cortometraggio Laquinta di Matteo Adrian, studente dell’ultimo anno dell’accademia artistica Antonioni.



Il lavoro verrà proiettato alla serata finale della consegna dei diplomi successivamente proposta ai più prestigiosi festival nazionali internazionali dell’audiovisivo. La realizzazione del film avverrà nel paese di Ceriana ad aprile durante il periodo pasquale. Intanto, prossimo passo i casting che si terranno a fine mese, il 21 ed il 22 febbraio presso la sala assessori nel municipio in corso Italia 141.