Sanremo: semaforo di via Padre Semeria non ottimizzato, la segnalazione di un residente

"E' da prima di Natale che il semaforo automatizzato di via Padre Semeria non funziona, il problema sussiste nei tempi del verde che dura il giusto per il passaggio di tre vetture e poi scatta il rosso, con conseguenza che il martedì e il sabato, in concomitanza con il mercato settimanale, provoca code che in entrata a Sanremo arrivano addirittura sino dalla polizia stradale senza contare che chi è a conoscenza della situazione sorpassa con il semaforo rosso.

Mi sembra assurdo che il comune, pur sapendo della situazione, non abbia ancora provveduto a risolvere il problema".