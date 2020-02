Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 5 a domenica 9 febbraio in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO

SANREMO

8.30-24.00. ‘Casa Sanremo 2020’: salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: Music live, cooking show, gift, concorsi di cucina, sfilate, presentazioni libri, con la partecipazione di giornalisti, artisti, addetti ai lavori e pubblico. Palafiori di corso Garibaldi, fino all’8 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

9.00. ‘Una Miss per Sanremo 2020’… per dire No al Femminicidio con la partecipazione di numerosi ospiti dello spettacolo, Musica, Cinema e Moda. Conduce Simona Daversa speaker radiofonica e conduttrice televisiva. Sala Tenco al Palafiori (info)



10.00. ‘The Fashion Side of Festival’: esposizione con gli abiti che hanno fatto la storia del Festival ideata e realizzata insieme a Rai Pubblicità e patrocinata dal Comune di Sanremo, per celebrare i 70 anni della gara canora. The Mall Sanremo in Valle Armea, fino al 23 febbraio

10.00-22.00. Mostra ‘Sanremo 70’ che ripercorre 70 anni di canzoni, e non solo, con più di 300 elementi tra foto, abiti, oggetti e ricordi per rivivere le molte trasformazioni dell’evento musicale di maggiore successo nel mondo. Evento a cura di Andrea Di Consoli e Dario Salvatori. Forte di Santa Tecla, fino al 16 febbraio

10.45. ‘Clean beach tour’: iniziativa organizzata da Legambiente e dal rocker Piero Pelù per eliminare i rifiuti che si trovano in spiaggia e sensibilizzare sul problema del marine litter. Spiaggia di Bussana

11.00. ‘Casa SIAE 2020’: autori, editori, produttori, discografici e giornalisti si incontrano per un confronto con il pubblico sulle tematiche legate al mondo della musica. Programma artistico coordinato da Massimo Bonelli di iCompany. Postazione multimediale in Piazza Colombo, fino all’8 febbraio, ingresso libero fino ad esaurimento posti (più info)



12.30 & 19.30. ‘Aperitivi liguri’: degustazione pane e olio DOP Riviera Ligure, assieme ai vini liguri proposti dall’Enoteca Regionale della Liguria. Spazio Liguria del Palafiori (h 12.30/13.30-18.30/19.30)



14.00-20.00. ‘Red Carpet Show’: spettacolo gratuito all’esterno dell’Ariston presentato da Gianni Rossi con la partecipazione dei protagonisti del Festival 2019. Spazio di fronte all’Ariston, fino all’8 febbraio

14.30. Suite 2020, guest house dedicata ai giornalisti e agli addetti ai lavori, agli incontri con i protagonisti del mondo della musica, della cultura e dello showbiz realizzato da Fluendo. Villa Emma nei giardini del Miramare The Palace Hotel, fino all’8 febbraio (il programma)



16.00-02.00. ‘Festival di Sanremo: 70 anni fra sorrisi e melodie’ mostra con le vignette finaliste del contest ‘Humor Festival’ curato da Claudio Porchia e Tiziano Riverso e promosso dal Gruppo Morenews e Edizioni Zem. Sale del Casinò Municipale, ingresso libero

16.00. Per la rassegna ‘Libri & Canzonette’, Freddy Colt presenta il suo libro ‘Spaghetti Swing, prontuario biografico illustrato della canzone jazzata’ con la partecipazione del critico musicale Dario Salvatori, insieme all’etnomusicologo Francesco Giorgi + presentazione libro ‘Roberto Nicolosi, un grande maestro del jazz’ di Paolo Ceccarelli + showcase musicale a cura del maestro Ceccarelli. Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47

16.30. ‘Sanremo Sonora’ in piazza Bresca: intrattenimenti musicali divisi in quattro tematiche: New Generation (h 16.30), Mimì Sarà (h 17.15), Mei (h 18), Gli Show live (h 19/21), visione del Festival (dalle 21). Per leggere i protagonisti dei vari interventi cliccare QUI

18.00. Omaggio a Giovanni Paolo II: S. Messa per gli artisti e gli addetti ai lavori del Festival celebrata dal Vescovo di Sanremo e animata dai giovani della Pastorale giovanile della Diocesi. Chiesa di Santa Maria degli Angeli

19.00-02.00. ‘Sanremo Sonora’ in piazza Sardi: intrattenimenti musicali con le canzoni che hanno fatto la storia di Sanremo. Per leggere i protagonisti dei vari interventi cliccare QUI



20.00 & 00.30. Cena spettacolo dello showman Vittorio Gucci & Friends con i grandi successi dance (h 20) + dalla mezzanotte, Music Label Party: mix tra dance and Live Music: Showcase con super ospiti di una nota etichetta discografica a cui seguiranno le note dance più glamour del momento. Victory Morgana Bay, Corso Trento e Trieste 16, info 335 5229385

21.00. Conferenza sulla Street Magic ovvero la Magia in strada tenuta dal Campione del mondo di Street Magic 2015 Trabuk. Evento a cura del ‘Sanremo Magic Club’. Villa Almerini, C.so Cavallotti 2, info 340 7144968

21.15. Seconda serata del 70° Festival di Sanremo in diretta su Rai uno. Presenta Amadeus. Teatro Ariston (per saperne di più cliccare questo link)

IMPERIA



15.00-18.00. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

20.30. Per la rassegna ‘A cena tra Autori e Sognatori’, incontro con la scrittrice Sara Rattaro e il suo libro ‘La Giusta Distanza’ (ed. Sperling & Kupfer). Evento a cura dell'associazione ‘Due parole in riva al mare’ (35 euro per la cena + copia del libro autografato). Ristorante Bistrò ‘I Sognatori’, anche domani, info e prenotazioni 339 287709



VENTIMIGLIA



16.00. ‘L'amore ai tempi dei romani’: incontro-conferenza con spiegazioni su usi e costumi romani, letture ironiche e particolari da poeti e storici latini. Letture a cura degli attori del circolo Reading e Drama: Enza Manna e Donatello Colomba. Entrata libera. Al termine rinfresco. Evento ideato da Lilia De Apollonia, giornalista e regista di eventi teatrali. Salone del dopolavoro ferroviario

FRANCIA

MONACO

11.00-18.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

19.00. Documentario in italiano (sottotitolato in inglese) ‘Sono Gassman! Vittorio, re della commedia’ in omaggio a Vittorio Gassman, con Fabrizio Corallo, ospite d'onore, a cura dell'Associazione Dante Alighieri Monaco. Théâtre des Variétés (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...



GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO

SANREMO

8.30-24.00. ‘Casa Sanremo 2020’: salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: Music live, cooking show, gift, concorsi di cucina, sfilate, presentazioni libri, con la partecipazione di giornalisti, artisti, addetti ai lavori e pubblico. Palafiori di corso Garibaldi, fino all’8 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)



9.00-12.00. I° Convegno 'Giovani Web e Musica' organizzato da CoReCom, in collaborazione con Regione Liguria e AGCOM, sulle problematiche legate al Cyberbullismo. Moderato dal giornalista e conduttore RAI Carlo Massarini. Apre i lavori il presidente del CoReCom Liguria Vinicio Tofi. Sala del Roof Garden del Casinò



10.00. ‘The Fashion Side of Festival’: esposizione con gli abiti che hanno fatto la storia del Festival ideata e realizzata insieme a Rai Pubblicità e patrocinata dal Comune di Sanremo, per celebrare i 70 anni della gara canora. The Mall Sanremo in Valle Armea, fino al 23 febbraio

10.00-22.00. Mostra ‘Sanremo 70’ che ripercorre 70 anni di canzoni, e non solo, con più di 300 elementi tra foto, abiti, oggetti e ricordi per rivivere le molte trasformazioni dell’evento musicale di maggiore successo nel mondo. Evento a cura di Andrea Di Consoli e Dario Salvatori. Forte di Santa Tecla, fino al 16 febbraio

11.00. ‘Casa SIAE 2020’: autori, editori, produttori, discografici e giornalisti si incontrano per un confronto con il pubblico sulle tematiche legate al mondo della musica. Programma artistico coordinato da Massimo Bonelli di iCompany. Postazione multimediale in Piazza Colombo, fino all’8 febbraio, ingresso libero fino ad esaurimento posti (più info)



12.30 & 19.30. ‘Aperitivi liguri’: degustazione pane e olio DOP Riviera Ligure, assieme ai vini liguri proposti dall’Enoteca Regionale della Liguria. Spazio Liguria del Palafiori (h 12.30/13.30-18.30/19.30)

14.00-20.00. ‘Red Carpet Show’: spettacolo gratuito all’esterno dell’Ariston presentato da Gianni Rossi con la partecipazione dei protagonisti del Festival 2019. Spazio di fronte all’Ariston, fino all’8 febbraio



16.00-02.00. ‘Festival di Sanremo: 70 anni fra sorrisi e melodie’ mostra con le vignette finaliste del contest ‘Humor Festival’ curato da Claudio Porchia e Tiziano Riverso e promosso dal Gruppo Morenews e Edizioni Zem. Sale del Casinò Municipale, ingresso libero

16.30. ‘Sanremo Sonora’ in piazza Bresca: intrattenimenti musicali divisi in quattro tematiche: New Generation (h 16.30), Mimì Sarà (h 17.15), Mei (h 18), Gli Show live (h 19/21), visione del Festival (dalle 21). Per leggere i protagonisti dei vari interventi cliccare QUI

17.00. Suite 2020, guest house dedicata ai giornalisti e agli addetti ai lavori, agli incontri con i protagonisti del mondo della musica, della cultura e dello showbiz realizzato da Fluendo. Villa Emma nei giardini del Miramare The Palace Hotel, fino all’8 febbraio (il programma)

19.00-02.00. ‘Sanremo Sonora’ in piazza Sardi: intrattenimenti musicali con le canzoni che hanno fatto la storia di Sanremo. Per leggere i protagonisti dei vari interventi cliccare QUI

20.00 & 01.30. Dinner Show a la Carte con spettacoli acrobatici, ensemble di esibizioni e performance straordinarie (h 20/23.15) + Partynight Sanremo 2020: in anteprima performance di un gruppo divenuto fenomeno internazionale grazie a hit latine e mondiali (ingresso al pubblico dalle 1.30). Victory Morgana Bay, Corso Trento e Trieste 16, info 335 5229385

21.15. Terza serata del 70° Festival di Sanremo in diretta su Rai uno. Presenta Amadeus. Teatro Ariston (per saperne di più cliccare questo link)

IMPERIA



17.00. Presentazione del libro ‘Destinazione Ravensbrück - L’orrore e la bellezza nel lager delle donne’ di Donatella Alfonso, Laura Amoretti, Raffaella Ranise. Intervengono Giovanni Rainisio e Paolo Veziano rispettivamente Presidente e Componente della Commissione Scientifica dell’ISRECIm e le tre autrici. Sala Consiliare della Provincia, viale Matteotti



17.30. ‘Compassion Fatigue: quando aiutare gli altri ci affatica troppo’: ultimo di tre incontri gratuiti rivolti a tutti coloro che assistono persone in difficoltà, agli infortunati sul lavoro della provincia di Imperia, ai loro familiari e a tutta la cittadinanza interessata. Evento a cura di Anmil di Imperia. Locanda del Buon Samaritano, Casa Madre Ada, via N. Berio 7, info 329 9593336

18.30. Presentazione libro ‘Omaggio al Rojava’ edito da Red Star Press. Partecipa Lele, uno dei curatori del volume ed ex combattente in Rojava (alle 20.30 cena di autofinanziamento). Csa La Tapla e l’Orologio, regione Barcheto (info)

20.30. Per la rassegna ‘A cena tra Autori e Sognatori’, incontro con la scrittrice Sara Rattaro e il suo libro ‘La Giusta Distanza’ (ed. Sperling & Kupfer). Evento a cura dell'associazione ‘Due parole in riva al mare’ (35 euro per la cena + copia del libro autografato). Ristorante Bistrò ‘I Sognatori’, info e prenotazioni 339 287709

VENTIMIGLIA

16.00. Per il ciclo ‘Il Confine: Limite e Opportunità’, conferenza ‘Medioevo di frontiera. Condivisioni culturali e circolazione di artisti nelle Alpi occidentali' tenuta dalla Dott.ssa Sandra Barberi, storica dell'arte. Area Archeologica di Nervia, Antiquarium in Corso Genova 134

17.00. ‘Codice rosso - Procedure in caso di violenza di genere’: conferenza a cura del Lions Club Ventimiglia. Relatori: Dott. Paolo Luppi, Dott.ssa Federica Lotteri. Introduce Dott. Saverio Aricò. Evento a cura del Lions Club di Ventimiglia. Sala Squarciafichi al Forte dell’Annunziata, Via G. Verdi 41



BORDIGHERA



21.00. Incontri del Laboratorio dell’Autostima organizzato dallo Sportello di ascolto NOI4YOU presso la C.R.I. di Bordighera

SAN BARTOLOMEO AL MARE

17.00. Per la rassegna ‘Il tea con l'Autore’, Danila Allaria e Ivano Ferrando, con Daniela Gandolfi presentano ‘Il mondo di Bicknell’ (Ist. Studi Liguri). Biblioteca comunale ‘Alfea Pissavino’, ingresso libero

FRANCIA

MONACO

11.00-18.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)



20.30. ‘Amore, Swing e Bellezza’ spettacolo musicale con la direzione artistica di Annabelle Sodi-Thibault. Théâtre des Muses (info)

20.30. ‘Le Double (il doppio)’: spettacolo teatrale di Fiodor Dostoïevski con Ronan Rivière, Jérôme Rodriguez, Michaël Giorno-Cohen, Jean-Benoît Terral, Laura Chetrit, Antoine Prud’homme de la Boussinière o Xavier Lafitte e Olivier Mazal, pianoforte. Théâtre Princesse Grace (info)





VENERDI’ 7 FEBBRAIO

SANREMO

8.30-24.00. ‘Casa Sanremo 2020’: salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: Music live, cooking show, gift, concorsi di cucina, sfilate, presentazioni libri, con la partecipazione di giornalisti, artisti, addetti ai lavori e pubblico. Palafiori di corso Garibaldi, fino all’8 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)



10.00. ‘The Fashion Side of Festival’: esposizione con gli abiti che hanno fatto la storia del Festival ideata e realizzata insieme a Rai Pubblicità e patrocinata dal Comune di Sanremo, per celebrare i 70 anni della gara canora. The Mall Sanremo in Valle Armea, fino al 23 febbraio

10.00-22.00. Mostra ‘Sanremo 70’ che ripercorre 70 anni di canzoni, e non solo, con più di 300 elementi tra foto, abiti, oggetti e ricordi per rivivere le molte trasformazioni dell’evento musicale di maggiore successo nel mondo. Evento a cura di Andrea Di Consoli e Dario Salvatori. Forte di Santa Tecla, fino al 16 febbraio

11.00. ‘Casa SIAE 2020’: autori, editori, produttori, discografici e giornalisti si incontrano per un confronto con il pubblico sulle tematiche legate al mondo della musica. Programma artistico coordinato da Massimo Bonelli di iCompany. Postazione multimediale in Piazza Colombo, fino all’8 febbraio, ingresso libero fino ad esaurimento posti (più info)



12.30 & 19.30. ‘Aperitivi liguri’: degustazione pane e olio DOP Riviera Ligure, assieme ai vini liguri proposti dall’Enoteca Regionale della Liguria. Spazio Liguria del Palafiori (h 12.30/13.30-18.30/19.30)

14.00-20.00. ‘Red Carpet Show’: spettacolo gratuito all’esterno dell’Ariston presentato da Gianni Rossi con la partecipazione dei protagonisti del Festival 2019. Spazio di fronte all’Ariston, fino all’8 febbraio

15.00. Suite 2020, guest house dedicata ai giornalisti e agli addetti ai lavori, agli incontri con i protagonisti del mondo della musica, della cultura e dello showbiz realizzato da Fluendo. Villa Emma nei giardini del Miramare The Palace Hotel, fino all’8 febbraio (il programma)



15.00. Degustazione guidata del pane e olio DOP Riviera Ligure, assieme ai vini liguri proposti dall’Enoteca Regionale della Liguria nella sala dedicata a Ivan Graziani



16.00-02.00. ‘Festival di Sanremo: 70 anni fra sorrisi e melodie’ mostra con le vignette finaliste del contest ‘Humor Festival’ curato da Claudio Porchia e Tiziano Riverso e promosso dal Gruppo Morenews e Edizioni Zem. Sale del Casinò Municipale, ingresso libero

16.30. Per l’Unitre, conferenza del Prof. Giovanni Peirone dal titolo ‘Voci autentiche, cosa c'è in una canzone d'autore?’. Sala degli Specchi del Comune

16.30. ‘Sanremo Sonora’ in piazza Bresca: intrattenimenti musicali divisi in quattro tematiche: New Generation (h 16.30) + Mimì Sarà (h 17.15) + Mei (h 18) + Gli Show live (h 19/21) + visione del Festival (dalle 21) + Dj Set (dalle 23). Per leggere i protagonisti dei vari interventi cliccare QUI

19.00-02.00. ‘Sanremo Sonora’ in piazza Sardi: intrattenimenti musicali con le canzoni che hanno fatto la storia di Sanremo. Per leggere i protagonisti dei vari interventi cliccare QUI

19.30. Settima edizione del ‘Premio Eccellenze d’Italia’ patrocinato da Assomoda Confcommercio con la partecipazione di imprenditori, artisti e sportivi (red carpet dalle 19.30). Roof Garden del Casinò Municipale (più info)

20.00. Sanremo 2020 - Premio Lucio Dalla - 4^ Vetrina nazionale: evento musicale di promozione artistica condotto dal patron Maurizio Meli. Tra gli ospiti Dario Baldan Bembo, la cantautrice romana Cliò Luciani, Manuel Auteri della SanLuca Sound di Bologna. Palazzo Roverizio (più info)



20.00 & 00.30. Grangala & Show con tanti gli ospiti e sorprese artistiche che accompagneranno la degustazione (h 20) + dalle h 00.30, Special International Guest Star: Dj Benny Benassi & Party Greygoose. Victory Morgana Bay, Corso Trento e Trieste 16, info 335 5229385



21.15. Quarta serata del 70° Festival di Sanremo in diretta su Rai uno. Presenta Amadeus. Teatro Ariston (per saperne di più cliccare questo link)

22.30. Party Friday Night del Victory Morgana Bay a base di musica ‘80 ‘90 e dance contemporanea a cura del dj Andreino Victory Morgana Bay, corso Trento Triste, info 0184 591620

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

20.30. ‘Stop al mal di schiena’: ultimo incontro sulla prevenzione e cura organizzato dal Consultorio Diocesano Profamilia e tenuto da Alessandro Sciandini, dottore in scienze motorie e kinesiologo. Teatro di Cristo Re in via Trento 11, info 0183 297677

VENTIMIGLIA



21.00. Per la Stagione teatrale 19/20, piece di Luigi Pirandello ‘Uno, Nessuno, Centomila’ con Enrico Lo Verso. Teatro Comunale

CERVO



17.00. Per ‘Cervo in blu…d’inchiostro, Gianrico Carofiglio presenta ‘La misura del tempo (ed. Einaudi). Dialoga con l’autore la Prof.ssa Nicoletta Sasso del Liceo Vieusseux di Imperia. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero

ENTROTERRA



MOLINI DI TRIORA

19.30. ‘Agriteatro’: rassegna teatrale con compagnie della Provincia di Imperia, basso Piemonte e Marche con abbinamento di un piatto della tradizione delle Alpi Liguri. ‘Chi Dice Donna’ portato in scena dalla Compagnia Fabricateatro di Imperia (con Elena Orsini e Teresa Gandolfo). Agriturismo ‘La fontana dell’Olmo, Via Regina Margherita ad Agaggio Inferiore, info 349.7895886

FRANCIA

MONACO

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

20.30. ‘Amore, Swing e Bellezza’ spettacolo musicale con la direzione artistica di Annabelle Sodi-Thibault. Théâtre des Muses (info)

20.30. L'Arca del Cuore’: concerto di beneficienza con Marc Giaconne, il trio Trima jazz in voice, la Lyra di Roquebrune, la corale Quazylis, Franck Lavogez, Nathalie Setera e Marc Cagna Perazzo, presentato dar José Sacré e Lucille, evento organizzato dall'Associazione monegasca degli amici dell'Arca di Jean Vanier. Théâtre des Variétés (info)



SABATO 8 FEBBRAIO

SANREMO

9.00-18.00. Mercato del Piccolo Brocante: rassegna di piccolo antiquariato e modernariato. Piazza San Siro (ogni secondo e quarto sabato di ogni mese)

10.00-13.00. Gli ‘Apprendisti ciceroni’ della classe 4°A scientifico del Liceo Colombo di Sanremo accolgono e accompagnano i visitatori attraverso le sale del Museo Civico, nella sua sede di Palazzo Nota (ogni primo sabato del mese)



10.00. ‘The Fashion Side of Festival’: esposizione con gli abiti che hanno fatto la storia del Festival ideata e realizzata insieme a Rai Pubblicità e patrocinata dal Comune di Sanremo, per celebrare i 70 anni della gara canora. The Mall Sanremo in Valle Armea, fino al 23 febbraio

10.00-22.00. Mostra ‘Sanremo 70’ che ripercorre 70 anni di canzoni, e non solo, con più di 300 elementi tra foto, abiti, oggetti e ricordi per rivivere le molte trasformazioni dell’evento musicale di maggiore successo nel mondo. Evento a cura di Andrea Di Consoli e Dario Salvatori. Forte di Santa Tecla, fino al 16 febbraio

11.00. ‘Casa SIAE 2020’ (ultimo giorno): autori, editori, produttori, discografici e giornalisti si incontrano per un confronto con il pubblico sulle tematiche legate al mondo della musica. Programma artistico coordinato da Massimo Bonelli di iCompany. Postazione multimediale in Piazza Colombo, ingresso libero fino ad esaurimento posti (più info)

11.15-24.00. ‘Casa Sanremo 2020’: ultimo giorno del salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: Music live, cooking show, gift, concorsi di cucina, sfilate, presentazioni libri, con la partecipazione di giornalisti, artisti, addetti ai lavori e pubblico. Palafiori di corso Garibaldi (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)



12.30 & 19.30. ‘Aperitivi liguri’: degustazione pane e olio DOP Riviera Ligure, assieme ai vini liguri proposti dall’Enoteca Regionale della Liguria. Spazio Liguria del Palafiori (h 12.30/13.30-18.30/19.30)

13.00. L’artista cubana Ydalia Suarez presenta in anteprima il nuovo singolo ‘Borracha’in occasione della rassegna ‘Eventi Collaterali di Sanremo 2020’ + esibizione del cantante Alex Perry sulle note del brano ‘Tequila bum bum’. Ulisse, Via Padre Semeria 620 (ingresso a pagamento)

14.00-20.00. ‘Red Carpet Show’: spettacolo gratuito all’esterno dell’Ariston presentato da Gianni Rossi con la partecipazione dei protagonisti del Festival 2019. Spazio di fronte all’Ariston



14.30. Flash Mob dalla statua di Mike Buongiorno per Chico Forti. Via Escoffier



16.00-02.00. ‘Festival di Sanremo: 70 anni fra sorrisi e melodie’ mostra con le vignette finaliste del contest ‘Humor Festival’ curato da Claudio Porchia e Tiziano Riverso e promosso dal Gruppo Morenews e Edizioni Zem. Sale del Casinò Municipale, ingresso libero

16.30. ‘Sanremo Sonora’ in piazza Bresca: intrattenimenti musicali divisi in quattro tematiche: New Generation (h 16.30) + Mimì Sarà (h 17.15) + Mei (h 18) + Gli Show live (h 19/21) + visione del Festival (dalle 21) + Dj Set (dalle 23). Per leggere i protagonisti dei vari interventi cliccare QUI

17.00. Suite 2020, guest house dedicata ai giornalisti e agli addetti ai lavori, agli incontri con i protagonisti del mondo della musica, della cultura e dello showbiz realizzato da Fluendo. Villa Emma nei giardini del Miramare The Palace Hotel (il programma)

19.00-22.00. ‘Sanremo Sonora’ in piazza Sardi: intrattenimenti musicali con le canzoni che hanno fatto la storia di Sanremo. Per leggere i protagonisti dei vari interventi cliccare QUI

14.30-18.00. Finalissima del talent ‘The Best’ e del Premio Enrico Nascimbeni per il miglior testo autorale. Conduce Andrea Magini. Con la partecipazione di Roberto Farnesi, Viola Valentino, Gianni Pettenati, Giorgio Manetti e molti altri. Teatro dell'Opera del Casinò, info e prenotazioni 333 5692147



20.00 & 01.30. Dinner Show a la Carte con spettacoli acrobatici, ensemble di esibizioni e performance (h 20) + dalle 00.30, Closing Party ‘The Secret’: teatro di magia e viaggi della fantasia dalla cena all’alba. Victory Morgana Bay, Corso Trento e Trieste 16, info 335 5229385

21.15. Quinta ed ultima serata del 70° Festival di Sanremo in diretta su Rai uno. Presenta Amadeus. Teatro Ariston (per saperne di più cliccare questo link)

IMPERIA



18.30. Terza edizione della Sfilata degli abiti 'Macrina' con Buffet del Benessere + Musica + Possibilità di acquistare gli abiti ad un prezzo speciale + Vincere numerosi buoni sconto. ‘L'albero della Gioia’, via Diano Calderina 1



21.00. ‘Armonia di Voci per Cenova’: concerto benefico con il Coro ConClaudia, il trio Ligues e la mezzosoprano Valeria Mela, la Parrocchia di Cristo Re di Imperia ed il Masci (gruppo di adulti scout) + buffet al termine. Oratorio della Parrocchia di Cristo Re



22.30. Serata #sixties garage rock'n'roll a cura di PartyTonite Booking: si esibiscono il Dino Farfisa & The Fuzz + Le Carogne + Puglia Dj set. Csa La Talpa e l’Orologio, regione Barcheto (info)

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)

15.00-17.00. Secondo di 6 incontri della 5° edizione del Laboratorio di Scrittura Creativa (anche 29 febbraio - 14 marzo - 4 aprile - 9 maggio). Via Roma 51, info 320 0221011

10.30. ‘Donne, Botanica, Arte - L’universo femminile e la botanica, dal XVII secolo ad oggi’: conferenza di Lucia Tomasi Tongiorgi, Accademico dei Lincei. Presenta il Prof. Mauro Mariotti - Direttore dei Giardini Botanici Hanbury. Sala dei Camini di Villa Hanbury, Giardini Botanici Hanbury alla Mortola

BORDIGHERA

10.30. Quinto ed ultimo incontro del corso di massaggio infantile gratuito rivolto a genitori tenuto dalla dott.ssa Elisa Soleri e organizzato dal Consultorio Familiare Centro Promozione Famiglia. Ex seminario di Bordighera in via Aurelia 143, info 327 1412875 (sms)



TAGGIA



21.00-23.00. Per la festa di San Benedetto, ‘La Notte dei Furgari’: spettacoli pirotecnici con cascate di fuoco a partire da Via Soleri, piazza Cavour, piazza Trinità, piazza San Domenico di fronte al Convento dei Domenicani



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



17.00. Presentazione del libro ‘Noi che vincemmo a Wembley’ di Robert Sabatino, giornalista sportivo e scrittore. A cura del Genoa club Bordighera insieme AS Dolceacqua. Sala polivalente del Comune



PORNASSIO



17.00. Passeggiando con la Luna: escursione al Colle dell'Allodola a cura del CTE delle Alpi Liguri (10 euro). Ritrovo al Piazzale del Forte Centrale Nava, info 338 3045512

FRANCIA

MONACO

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

20.30. ‘Amore, Swing e Bellezza’ spettacolo musicale con la direzione artistica di Annabelle Sodi-Thibault. Théâtre des Muses (info)

NICE



10.00-19.00. Per ‘Play Azur Festival 2020’, incontri con gli youtubeurs: Web culture (youtube, webséries), Cultura Pop (Cosplay, videogiochi, SF, Comics, Manga, Cultura giapponese) e le Nuove tecnologie (Scienza, Robotica, ecc.). Nice Acropolis, Esplanade John Fitzgerald Kennedy 1, anche domani (il programma a questo link)





DOMENICA 9 FEBBRAIO

SANREMO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato con circa 80 espositori di antiquariato e brocante Piazza Eroi Sanremesi e Piazza Muccioli (seconda domenica di ogni mese)



10.00. ‘The Fashion Side of Festival’: esposizione con gli abiti che hanno fatto la storia del Festival ideata e realizzata insieme a Rai Pubblicità e patrocinata dal Comune di Sanremo, per celebrare i 70 anni della gara canora. The Mall Sanremo in Valle Armea, fino al 23 febbraio

10.00-22.00. Mostra ‘Sanremo 70’ che ripercorre 70 anni di canzoni, e non solo, con più di 300 elementi tra foto, abiti, oggetti e ricordi per rivivere le molte trasformazioni dell’evento musicale di maggiore successo nel mondo. Evento a cura di Andrea Di Consoli e Dario Salvatori. Forte di Santa Tecla, fino al 16 febbraio

11.30. Nell'ambito del programma Cafè Philo, incontro con discussione libera promosso dalla SIDEF Società Italiana dei Francesisti Sezione di Sanremo. Partecipa il Dott. Julien Simonpieri, insegnante di lingua francese. Bar L & G in Piazza Borea d'Olmo 1, partecipazione libera



14.00. Finale Nazionale de ‘Il +Bello d’Italia®’ + ‘Ragazza Protagonista Italia’ + Sfilata di Moda con alcuni modelli esclusivi maschili e femminili della Sartoria Perrera di Novara. Hotel Nazionale



16.00-02.00. ‘Festival di Sanremo: 70 anni fra sorrisi e melodie’ mostra con le vignette finaliste del contest ‘Humor Festival’ curato da Claudio Porchia e Tiziano Riverso e promosso dal Gruppo Morenews e Edizioni Zem. Sale del Casinò Municipale, ingresso libero

18.00-01.00. ‘Sanremo Sonora’ in piazza Bresca con Dj Set. Per leggere i protagonisti dei vari interventi cliccare QUI

19.00-22.00. ‘Sanremo Sonora’ in piazza Sardi: intrattenimenti musicali con le canzoni che hanno fatto la storia di Sanremo. Per leggere i protagonisti dei vari interventi cliccare QUI

IMPERIA



17.00. Per la rassegna ‘La Riviera dei Libri’, incontro con la scrittrice Benedetta Cibrario finalista al Premio Strega con ‘Il rumore del mondo’ (ed. Mondadori). Intervista l’autrice la giornalista Lucia Scajola. Auditorium della Camera di Commercio, ingresso libero



17.30. ‘Sono solo canzonette?’: monologo di e con Teresa Gandolfo, breve viaggio nel rutilante mondo della musica leggera italiana. Evento a cura della Compagnia Fabrica Teatro. Teatro dell'Attrito, prenotazioni 329 49 55513



DIANO MARINA



9.00. Camminata alla scoperta degli scorci più nascosti del Golfo Dianese: un percorso di media difficoltà attraverso le borgate di Varcavello, Diano Castello e Gorleri. Evento a cura di Ponente Experience (15 euro). Ritrovo in Piazza Taramasco, info 340 2440972



15.30. Nella frazione di Diano Calderina, in Borgata Muratori, festa patronale di San Biagio con tradizionale Benedizione della Gola nella Chiesa nell'Oratorio San Biagio



ENTROTERRA

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. ‘Arti & sapori': Mercatino dell’Artigianato e della Creatività sotto i portici medievali (ogni seconda domenica del mese)

VALLEBONA

10.00-17.00. Per il ciclo ‘Il Ritmo della Vita – vivere pienamente ogni momenti in armonia e benessere’, incontro tenuto dalla dott.ssa Raffaella Rognoni. Sala Polivalente adiacente piazza Libertá, info 347 6094033



FRANCIA

MONACO

14.30 & 17.00. ‘Amore, Swing e Bellezza’ spettacolo musicale con la direzione artistica di Annabelle Sodi-Thibault. Théâtre des Muses (info)

15.00. Cine-Concerto per famiglie con la proiezione dei film muti ‘Occhio per occhio’ di James W. Horne e ‘Musica classica’ d'Edgar Kennedy e un'improvvisazione al pianoforte di Paul Lay, a cura dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. Auditorium Rainier III (info)

NICE



10.00-19.00. Per ‘Play Azur Festival 2020’, incontri con gli youtubeurs: Web culture (youtube, webséries), Cultura Pop (Cosplay, videogiochi, SF, Comics, Manga, Cultura giapponese) e le Nuove tecnologie (Scienza, Robotica, ecc.). Nice Acropolis, Esplanade John Fitzgerald Kennedy 1 (il programma a questo link)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate