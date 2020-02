Chiusavecchia: canile "Gli Ulivi" questa settimana cerchiamo una famiglia per Rudy

Rudy, simil Golden Retriever di taglia media, ha 4 anni di cui 3 e mezzo passati in canile! Quando è arrivato in canile era molto spaventato, ma con il tempo ha fatto passi da gigante, ora si fa avvicinare da chiunque senza timore! Rudy è un cane molto dolce, adora i grattini in fondo alla schiena e quando esce in passeggiata non aspetta altro che quello! Rudy ha ormai dimenticato (o forse non ha mai saputo) cosa significa essere libero, non essere confinato in una gabbia, vivere in compagnia e ricevere tutte le attenzioni e l’amore di cui ogni cane ha bisogno.

Non merita forse di avere altri ricordi oltre quelli vissuti in canile? Dategli una possibilità, venite a conoscerlo al canile ‘’ Gli Ulivi’’ di Chiusavecchia (Imperia), Rudy vi aspetta!

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Simonetta +39 347 741 5547