Sanremo2020: le parole del Vescovo Suetta “Una grande esperienza umana che deve essere accolta e decifrata” (Video)

Durante il Festival di Sanremo la presentazione del brano “Caro Padre” di Fabrizio Venturi in omaggio a Papa Giovanni Paolo II e realizzato in collaborazione con i Papaboys.

A intervenire durante l’incontro anche il Vescovo di Sanremo, Antonio Suetta, che ha aggiunto: “Un’iniziativa che ha un’enorme risonanza una duplice sottolineatura, la prima è lo spessore dell’umanità, sanremo è spettacolo ha tanti aspetti che si possono ricondurre al ”luccichio” e all’apparenza, ma Sanremo è una grande esperienza umana che deve esser raccolta e decifrata, l’altra sottolineatura è proprio quella spirituale religiosa, mi viene da riportare un’espressione che Gesù disse a San Paolo, io ho un popolo numeroso in questa città, e mi pare che anche nella città del Festival di Sanremo Dio abbia un popolo numeroso, nella misura in cui parole e testimonianze, in questo caso dei Papaboys, risuonano in tanti cuori che possono sembrare distratti o lontani, non importa Dio sa arrivare”.

“Caro Padre - spiega Fabrizio Venturi - nasce come inno internazionale della Fondazione Giovanni Paolo II, è un messaggio di pace, una preghiera per aprire i nostri cuori ad accoglier Dio dentro di noi e a seguire i suoi messaggi, per cui non solo un inno, ma anche una preghiera”.

Una rappresentanza dei Papaboys ha incontrato Amadeus a cui è stata data in omaggio la lettera di Giovanni Paolo II agli artisti, il conduttore ha accettato la lettera insieme a una fotografia del Santo e ha aggiunto che sarebbe restata nel suo camerino per tutto il Festival.