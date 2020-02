Diletta Leotta a Sanremo pronta al fischio d'inizio: "Non vedo l'ora di scendere in campo"

"Sono pronta, carica, non vedo l’ora di scendere in campo con il mio mister qui di fianco". Così Diletta Leotta, a fianco di Amadeus, si prepara alla prima serata del 70° Festival di Sanremo con grinta e un gran sorriso. L'Ariston, come ha dichiarato nei giorni scorsi, sarà un po' il suo San Siro, da attaccante.

"È una bella partita - ha continuato -, aspetto il fischio d’inizio. La polemica sulle donne degli ultimi giorni è ampiamente superata, finalmente si accendono le luci sul Festival".

"Sono molto contenta - ha concluso - di far parte di questo ventaglio di dieci donne, che hanno tutte caratteristiche e personalità molto diverse. Un onore".