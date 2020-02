I gruppi liguri di '+Europa' entrano in 'Azione' di Calenda, Gradi ""La realtà politica ci impone di unire in un unico partito i liberal-riformisti europeisti"

I Gruppi territoriali +Europa della Liguria aderiscono in blocco ad Azione di Carlo Calenda. Una decisione condivisa anche dai consessi di Sanremo ed Imperia, rispettivamente coordinati da Bruno Marra e Marius Del Core.



"Gli iscritti, almeno in questa fase, potranno avere la doppia tessera - spiega il portavoce regionale Mauro Gradi che ha così motivato la decisione - È il momento di unire i liberal-riformisti in un’unica formazione politica”.



"La realtà politica ci impone di unire in un unico partito i liberal-riformisti europeisti. Il richiamo agli ideali liberal-socialisti dello storico partito d’Azione e la valenza della leadership di Carlo Calenda, costituiscono un buon punto di partenza: in effetti, Azione è nata lo scorso novembre come Costituente aperta a tutti i riformisti. - concldue Gradi a nome dei rappresentanti dei gruppi territoriali - Ancora una volta la Liguria anticipa e sollecita il momento nazionale. Auspichiamo che la coraggiosa iniziativa ligure sia un buon viatico".