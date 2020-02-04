Titolo- Челентано: знает он тексты своих песен ?

Второго февраля 2020 года, была встреча с журналистами о истории фестиваля в Санремо. Claudio Porchia рассказал о старых картинках и фотографиях фестиваля. После нескольких комментарии, прошла фотография Челентано, где он поёт спиной к публике. Все думали что Челентано провацировал ,специально,так публику, а выяснилось что он не знал тексты своих песен и ему нужна была помощь и советы,для того чтобы он смог петь.

Bruno Gambarotta объясняет:

«Челентано (как и Модунио и Паваротти) никогда не знал слов своих песен, и для того что-бы он смог петь, ему был нужен человек который ему помог бы петь; поэтому,он вставал спиной к публике.»

Однажды,ему пришлось работать с Челентано, этому персонажу не всегда было легко угодить и он часто забывал текст который он должен был сказать на сцене.

Поэтому,самому Bruno пришлось выступить на сцене и играть роль Челентано.