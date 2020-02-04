Собеседование с Mario Luzzatto Fegiz

Второго февраля 2020 года с 9.30 до 12.30 была организована встреча с журналистами в Санремовском Казино.
Во время этой встречи выступил итальянский эссеист-музыкальный критик и журналист Mario Luzzato Fegis, назначенный журналом Corriere della sera. Нас волновали три главных вопроса для интервью:
За последние время было много проблем с текстами песен, что вы думаете об этом?
" Моё мнение таково, что криминализация музыки, это циклический периодически факт. Время от времени кто-то говорит что рок-культура в целом, это протест и развращение молодого поколениа, а так же следует помнить что песня питается реальностью, а не побуждает совершать преступления, поэтому криминализация музыки является абсолютно периодическим фактом."
Что вы думаете о новых предложениях этого года, которые появятся на фестивале по телевидению?
" Я не могу дать интервью на счёт новых предложениях пока я их внимательно не рассмотрю... Я думаю что интересные предложения всегда исходили из новых предложений, а выбор для достижения финала очень сложный и серьёзный."
Что ты думаешь о талантах?
" Я плохо думаю обо всех талантах. Я ненавижу их потому-что они отняли у меня мою профессию как критика распространяя её на популярные жури, смс, електроный письма и телевоты. На практике вы слушатели заставили меня покинуть эту работу. "
В заключение своего выступления Fegiz как журналист критикует диск итальянского автора песен jovanotti "Пятый Мир" . Этот диск ему напоминает запутанным мясным рулетом продолжительностью 68 минут. Наконец, чтобы завершить давку Fegiz начинается с фразы: "Потрясенный внезапной страстью к культуре, jovanotti пытается включить в запись немного все: от Dante Alighieri до Piero della Francesca от San Francesco d'Assisi до Petrarca... Но вы уверены, что вечеринка здесь?"