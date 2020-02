Mario Luzzatto Fegiz uma vida para a crítica

Mario Luzzatto Fegiz, nacido em trieste 1947, atualmente com 73 anos é um escritor, jornalista e critico musical.

Desde sempre envolvido com o mundo do show e desde 1971 em colaboraçao com "il corriere della sera". contratado pelo diretor Giovanni Spadolini fediz se encarrega de discografia e critica muscical. Protagonista de diversos programas musicais o autor afirma: "eu odeio shows de talento".

Essa afirmaçao, também titulo de um dos livros escritos pelo critico, é justificada pelo descontentamento do critico em programas com um publico/critico sem insruçao musical.

No dia 12 de janeiro de 2017 foi publicada sua autobiografia chamada: "Z demais no sobrenome", o tiutlo icomum é inspirado a uma frase dita nos anos noventa por Pippo Baudo.