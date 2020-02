Kritiku mario luzzatto Fegiz në Sanremo 2020

“çfare mendoni për propozimet e reja të edicionit të shtatë të festivalit Sanremo?”

“Të them të vërtetën nuk i kam ndjekur shumë tekstet e të rinjeve, por personat që dalin nga propozimet e reja kanë gjithmone diçka ekstra sepse përballen me prova të vështira, si per shembull të konkurrojnë më Big në garë edhe ata që përballen me këto vështirësi shumicën e rastet fitojnë festivalin.”

Mario Luzzatto Fegiz lindi në Trieste, 12 Janar 1947. Mori pjesë në programin e radiofonik të Rai Radio 1 “Per voi giovani” në 1969. Nga 1971 bashkëpunoi me “Il Corriere della Sera” ku u punësua nga drejtori Giovanni Spadolini, ku ai merrej me lajmet e kritikës muzikore. Në televizion ai luajti në programe të ndryshme të suksesshme muzikore si Mister Fantasy. Nga 2012 ai prezantoi shfaqjen që shkroi dhe veproi në teatrot italiane “Io odio i Talent Show”, drejtuar nga Maurizio Colombi. Këtu ai flet për urrejtjen e tij për talent sepse ata e grabitën atë nga kritika e tij duke e përhapur atë në një mijë email, televota dhe SMS.

Në 12 Janar 2017 ai botoi autobiografinë e tij me titull “Toppe zeta nel cognome” fraza e shqiptuar nga Pippo Baudo në vitet nëntëdhjetë për ta kritikuar.