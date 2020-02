Interviste ne Bruno Gambarotta ne Casinò

Diten 3 shkurt 2020 ne Casino' eshte bere nje konferençe ku beri presençe Bruno Gambarotta qe eshte nje shkrimtar, gazetar dhe aktor. Ben pjes ne Stampa edhe i pelqen te quhet “Shkrimtar Zejtar”.

Bruno ka jetuar festivalin si i padukshem sepse nga 1962 ka qen kameramen. Ai tregon qe telekamerat ishin me te medhaja se tani edhe ishin 4, prej seçilave njera prishesh gjithmone. Kur dritat u fikshin per 15-20 minuta nuk mund te hiqnin llamba sepse thyeshin edhe ne keto kohe ai degjonte gjerat politike qe direktori fliste me ministrat edhe me zyrtart.

Nje nga ndryshimet me te medhaja te festivalit te sotshem eshte qe kohat televisive duhet te ishin te respektuara edhe ça here ndodhi qe nuk trasmetuan mbarimin e programit duke lere njerzit pa fjale. Nje gje qe na goditi eshte kur Gambarotta tha qe Adriano Celentano nuk mbante mend fillimin e kenges edhe nje qe luante bonxho i bente senjal me dore per te filluar. Ne fakte, eshte skaktuar nje fotografi e famshme ku Adriano kthente shpinen e ti mbrapa publikut.