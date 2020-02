Festival di Sanremo y conferencia a Mario Luzzatto Fegiz

Una conferencia sobre los temas del periodismo y el Festival de San Remo se lleva a cabo en el casino de San Remo con dos figuras muy importantes en el sector, Mario Luzzatto Fegiz (critico musical y peronista para el “Corriere della sera") y Bruno Gambarotta (actor, director y escritor) . Durante la sesión, los dos expresaron muchas opiniones y reflexiones, a continuación se encuentran las palabras de Fegiz con respecto a algunas de nuestras preguntas.

¿Cuál es su opinión con respecto a la polémica en torno al texto de algunas canciones?

“Yo creo que la criminalización de la música es un hecho periódico y cíclico. De tanto en tanto, alguien dice que el rock corrompe a las nuevas generaciones. La canción se alimenta de la realidad, la música no induce a cometer delitos, se limita a grabar los hechos.

La criminalización de la música es un hecho periódico, a veces un presidente, a veces un político; en realidad, esta forma de arte no inventa nada, se limita a incorporar el ansia de la conciencia colectiva”.

¿Qué piensa usted de las nuevas propuestas de la septuagésima edición del festival de Sanremo?

"Como propuestas siempre nos han llegado cosas interesantes. La selección para llegar a las propuestas es larguísima y durísima, muchas veces estos personajes tienen una fuerza de voluntad mayor debido a sus propias capacidades de superar las varias audiciones".

¿Qué opinas de los shows de talentos?

- “Odio los programas de talentos, no por razones nobles, sino en la tienda, los programas de talentos son lo que todos niegan escuchar y mirar, pero hacen lo mismo. ¿Por qué los odio? Esencialmente por razones elementales, porque robaron mi trabajo a través de spam, mensajes, correos electrónicos, televoti y similares. Las personas a través de sus gustos, por así decirlo, "me hicieron zapatos". En el periodismo tienes que decir la verdad, mientras que en el arte puedes mentir y me pagan por ser honesto y no objetivo, y asumo las consecuencias ".

La entrevista fue muy interesante porque nos presentó la historia del festival de sanremo desde la primera edición hasta ahora, también con la introducción de nuevos géneros musicales como trap o reggeaton.

Fue una experiencia instructiva porque nos explicó cómo es el trabajo de crítico y periodista. Fue muy amable porque dio su libro "Odio los shows de talentos" a todos los presentes.