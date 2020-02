Entretien avec le critique musical Mario Luzzatto Fegiz pour le 70e Festival de Sanremo

Dans le contexte du 70e festival de Sanremo il a été organisé par Sanremo news "Sanremo story", un leçon sur l'histoire de l'événement, qui a eu lieu au Casino de Sanremo avec Mario Luzzatto Fegiz, journaliste et critique musical, qui a intervenu aux côtés de Bruno Gambarotta et Claudio Porchia.

Luzzatto Fegiz a voulu se référer à son livre, "Je déteste les spectacles de talent", pour raconter des anecdotes et des curiosités sur le Festival et ses personnages, avec un caractère ironique et naturellement critique. Puis il a introduit le concept de chanson, qu'il définit comme un « équilibre magique entre les mots et la musique ». En fine il a conclu avec une réflexion personnelle sur les spectacles de talents et de nouveaux moyens de partage à travers les quels le jury populaire se proclame critique musical. Nous avons encontrè Fegiz, qui a repondu à nos questions.

Au cours de la dernière période, il y a eu de nombreuses critiques sur les paroles des chansons proposées, quelle est votre opinion à ce sujet?

"Mon opinion est que la criminalisation de la musique est un fait cyclique périodique, de temps en temps quelqu'un se réveille et disent que le rock corrompt les nouvelles générations. Il faut garder à l'esprit que la chanson est alimentée par la réalité, la musique n'incite pas à commettre des crimes, elle n'invente rien, elle reflète les angoisses de la conscience collective".

Que pensez-vous des nouvelles propositions de cette année?

"Je ne pense rien parce que je ne les ai pas encore écoutées. Des nouvelles propositions sont toujours venus des sujets intéressants: la sélection pour arriver à la finale des nouvelles propositions est très difficile, très stricte, souvent ces personnages ont un avantage supplémentaire en raison de cette incroyable capacité à passer tant d'auditions. Telle est la force des nouvelles propositions que ils finissent par gagner le Festival de Sanremo.

Que pensez-vous des talents?

"J'ai une très mauvaise opinion, je déteste les « talents » parce qu'ils m'ont volé mon travail de critique, ils l'ont donné aux jurys populaires, aux textos, aux e-mails et aux télévotes. Vous, les lecteurs, avec vos like m'avez volé mon travail.

Fegiz raconte les méfaits dont il a été témoin pendant les 50 ans de musique légère. Son discours intéressait même les plus jeunes et les moins expérimentés en journalisme. Il nous a permis de mieux comprendre, d'un point de vue privilégié, l'histoire du Festival de Sanremo, l'événement qui depuis 70 ans est un rendez-vous fixe dans notre Pays.