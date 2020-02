Entretien avec Bruno Gambarotta pour le 70e Festival de Sanremo

Dans le contexte du 70e Festival de Sanremo, Bruno Gambarotta a participé au leçon sur l’histoire de l’événement, "Sanremo Story", qui a eu lieu au Casinò de Sanremo.

Bruno Gambarotta est un journaliste, écrivain, conducteur et acteur italien. Né en 1937 à Asti, il a collaboré avec plusieurs journaux, dont La Stampa, et il a travaillé avec Adriano Celentano, Fabio Fazio et Luciana Littizzetto.

Terminée la conférence, nous avons rencontré Gambarotta, qui a gentilmente répondu à nos questions.

Comme vous avez souligné, au début le Rai a eu un fort impact sur l’uniformité linguistique de notre Pays. Maintenant, qui on est dans une ”urgence linguistique”, comment il pourrait intervenir selon vous?

"Le Rai est un instrument éducatif, nous avons donc une fonction pédagogique. La langue italienne est née à travers la télévision. Maintenant on utilise jargons, mots de code, si un chanteur veut communiquer avec un certain type de public, il doit utiliser ces mots, qui ne viennent pas seulement de la langue Anglaise. Selon moi, un conducteur devrait parler l’italien actuel."

L’invisibilité est quelque chose qui fait partie aussi de l’adolescence. Je vous demande si l’invisibilité peut être gagnant dans une carrière, seulement au début ou pendant tout le parcours professionnel?

"Pour moi l’invisibilité fait référence seulement au journalisme. C’est une machine communicative complexe, ce qui suscite mon intérêt est l’invisibilité de ceux qui peuvent recueillir des informations de première main et le point de vue."

Quelles sont les nouvelles de cette année comparées au Festival du passé?

"La plus grande nouvelle est qui est structuré comme une “messe chantée”: c’est tout prévisible, les polémiques sont planifiées pour alimenter une certaine curiosité autour du Festival."

Vous avez souvent défini les premières années du Festival “fait à la maison”. Selon vous ce climat a changé et comment?

"Il est changé en fonction de la notoriété, tout est devenu blindé. Au début il été amical, comme dans une famille: à propos de ça, il est significatif que la Rai n’a pas diffusé le final dans le premières deux éditions parce que les programmes avaient un limit du temps. Aujourd’hui c’est une chose impensable. Cette évolution représente le reflet de la société actuelle."