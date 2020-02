Sanremo2020: Kim Rossi Stuart e Ugo Conti ieri a cena da 'Nicò', a tavola con 'Branda', pesce e carciofi (foto)

Ugo Conti e Kim Rossi Stuart: due attori ieri alla ‘corte’ di ‘Nicò’, per assaporare le prelibatezze di Sanremo, a ridosso del Festival della Canzone.

Si susseguono, ovviamente, le presenze di cantanti e vip in genere che, oltre a seguire in un modo o nell’altro il Festival, trovano il tempo per trascorrere qualche ora al tavolo per il pranzo o la cena.

Ieri sera Conti e Rossi Stuart hanno cenato da ‘Nicò’ mangiando il mitico 'Brandacuiun' ed il pesce con il contorno dei carciofi di Sanremo. Siamo certi che, anche questa sera in piazza Bresca sarà una vera e propria invasione sia prima che dopo il Festival.