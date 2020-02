Sanremo: i Carabinieri in mezzo alla gente, anche quest'anno lo stand dell'Arma in via Matteotti (Foto)

Uniformi, mezzi e due gazebo per portare i Carabinieri a contatto con la gente. Il Festival di Sanremo è anche questo ed uno stand dei militari dell’Arma è stato allestito in via Matteotti di fronte a palazzo Borea D’Olmo.

Sono tantissime le persone che si fermano per scambiare quattro chiacchiere con i Carabinieri e sono moltissimi i bambini che approfittando per farsi fare una foto sulle minimoto ‘griffate’ con i colori dell’Arma.

Un modo per essere vicini alle persone che, in numero particolarmente cospicuo transitano giorno e notte da via Matteotti.