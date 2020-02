Gessica Notaro stasera porta a Sanremo una canzone scritta da Ermal Meta

La cantante e modella Gessica Notaro si esibirà stasera al Festival di Sanremo come ospite accompagnata da Antonio Maggio. L'ha annunciato Amadeus questa mattina in conferenza stampa, rispondendo a chi gli chiedeva come mai in gara mancassero canzoni contro la violenza sulle donne.

"Racconterà la sua storia cantando una canzone scritta da Ermal Meta - ha spiegato - e vorrei fosse un manifesto per tutti".

L'ex Miss Romagna è da qualche anno un esempio di lotta contro la violenza di genere e i soprusi sulle donne. Il 10 gennaio 2017 subì un'aggressione sotto casa da parte dell'ex fidanzato, Edson Tavares, che le sfigurò il volto con dell'acido. Da allora porta una benda sull'occhio sinistro, ma non ha mai abbandonato le sue passioni: dalla musica - con l'uscita nel 2017 del suo disco "Gracias a la vida" - alle partecipazioni in tv, in particolare a "Ballando con le stelle", in coppia con Stefano Oradei.

Il testo di questa sera, contro violenze e femminicidi, sarà un po' la summa di uno dei temi su cui la direzione artistica di Amadeus ha voluto puntare per la settantesima edizione del Festival.