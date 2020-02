Festival: Suite 2020 al Miramare The Palace Hotel di Sanremo, domani arriva il vice ministro alla salute Pierpaolo Sileri

Mercoledì 5 febbraio a Suite 2020, la guest house allestita a Villa Emma nei giardini del Miramare The Palace Hotel a Sanremo dal 4 all’8 febbraio, sarà ospite il Vice Ministro alla Salute Pierpaolo Sileri.



Alle 15 parteciperà infatti al talk su “Fast Track Cities”: insieme contro le patologie infettive, prevenzione e gestione cure” insieme a Mauro D’Attis, Presidente Intergruppo parlamentare “Stop Aids”, Loreta Kondili dell’Istituto Superiore di Sanità, Alberto Biancheri Sindaco di Sanremo, Rosaria Iardino Presidente Fondazione The Bridge, Claudio Cricelli Presidente Nazionale SIMG Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, Massimo Andreoni Direttore dell’Unità Operativa Complessa Malattie Infettive Policlinico Tor Vergata - Roma e Giovanni Cenderello Direttore Malattie Infettive ASL 1 Imperiese. L’incontro sarà moderato da Vittoriana Abate.



Alle 17.30 Suite 2020 ospita il critico musicale e conduttore radiofonico John Vignola che presenta “70 Sanremo”, la storia fotografica del Festival della Canzone Italiana edito da Rai Libri, che omaggia la manifestazione canora più longeva e amata con un viaggio lungo oltre 200 Il volume è impreziosito dalle testimonianze appassionate di Renzo Arbore, Pippo Baudo, Vincenzo Mollica e Vasco Rossi con una prefazione di Amdeus.

"Suite 2020 è uno spazio elegante e funzionale dedicato ai giornalisti e agli addetti ai lavori, agli incontri con i protagonisti del mondo della musica, della cultura e dello showbiz realizzato da Fluendo, agenzia di comunicazione integrata, in collaborazione con Unic, Gilead, Fast Track Cities, Naj Oleari. Una cornice esclusiva in cui l’Università Telematica Pegaso si fa promotrice di esperienze, testimonianze, progetti e network. Suite 2020 si avvarrà della collaborazione di Radio Kiss Kiss che trasmetterà in diretta il Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana Petro dalle 7:00 alle 9.00 dal martedì al venerdì, il sabato dalle 12.00 alle 15.00 e la domenica dalle 10:00 alle 12:00 con ulteriori finestre informative nel corso di tutte le giornate dell’evento. Per partecipare alle attività di SUITE 2020 le richieste di accredito vanno inviate a ufficiostampa@fluendo.it oppure possono essere effettuate sul sito dedicato www.fluendo.it/Suite2020/".