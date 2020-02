Festival di Sanremo: con Elisabetta Gregoraci al Miramare The Palace Hotel l'inaugurazione di Suite 2020

Taglio del nastro per Suite 2020, la guest house che dal 4 all’8 febbraio sarà allestita a Villa Emma nei giardini del Miramare The Palace Hotel a Sanremo in occasione del 70esimo Festival della Canzone Italiana. Ad inaugurare lo spazio la conduttrice televisiva e showgirl Elisabetta Gregoraci.



Al taglio del nastro è intervenuto il Presidente dell'Università Telematica Pegaso Danilo Iervolino con la moglie Chiara Giugliano. Suite 2020 è uno spazio elegante e funzionale dedicato ai giornalisti e agli addetti ai lavori, agli incontri con i protagonisti del mondo della musica, della cultura e dello showbiz realizzato da Fluendo, agenzia di comunicazione integrata, in collaborazione con Unic, Gilead, Fast Track Cities, Naj Oleari. Una cornice esclusiva in cui l'Università telematica Pegaso si fa promotrici di esperienze, testimonianze, progetti e network.