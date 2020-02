Da oggi su Timvision due nuovi format originali dedicati alla musica e al Festival di Sanremo

In occasione del Festival della Canzone Italiana TIMVISION propone da oggi due format esclusivi. “Luoghi, suoni e parole”, il format dedicato ai grandi protagonisti della musica italiana che si raccontano in prima persona ripercorrendo le strade delle città che hanno influenzato la loro crescita umana e artistica. Otto monografie, in onda ogni martedì, nelle quali i cantanti fanno conoscere il loro mondo attraverso ricordi e incontri e lo sguardo inedito e personale di un luogo. Nel programma non manca lo spazio per la musica live con performance unplugged. Nel primo appuntamento Max Pezzali ci porta a Milano, la città che non l’ha visto nascere, ma che per lui, “ragazzo di provincia”, rappresenta il luogo dove accadono le cose più importanti e dove si possono realizzare i sogni. Gli episodi saranno disponibili anche in formato podcast su TIMMUSIC, la piattaforma di TIM dedicata alla musica digitale. “Luoghi, suoni e parole” è una produzione TIMVISION e Rolling Stone e vede alla regia Giorgio Testi, artista romano che in questi anni ha raccontato i concerti delle più importanti star internazionali come Bon Jovi, Oasis, Sting, Rolling Stones, Pixies, Amy Winehouse.

Sempre oggi al via “Imbucate a Sanremo”, il docu-reality in cinque episodi quotidiani da 15’ che vedrà protagoniste le attrici Barbara Foria e Valeria Graci. Due colleghe, comiche e attrici che hanno recitato in teatro, al cinema, in televisione, che hanno un sogno nel cassetto: lavorare al Festival della Canzone Italiana. Arrivano quindi nella “Città dei fiori” con l’obiettivo di conoscere persone importanti che le possano aiutare nel loro intento senza però riuscirci, poiché sprovviste dei Pass per entrare nei luoghi che contano a Sanremo. Un racconto inedito e ricco di ironia del dietro le quinte del Festival di Sanremo. Il programma è una produzione TIMVISION e Artmediamix.

TIM, Sponsor Unico del 70° Festival della Canzone Italiano, con questi nuovi format rafforza ulteriormente l’offerta di TIMVISION, principale aggregatore di contenuti digitali di alta qualità per tutta la famiglia, che punta a soddisfare i diversi interessi del pubblico con serie tv, film, documentari e news oltre ai principali eventi sportivi nazionali e internazionali.