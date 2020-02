Grande successo per il "Welcome Party" di Next Generation al Mamely

Grande successo targato Next Generation ieri sera al Mamely di via Gioberti 37 a Sanremo dove ha avuto luogo “Welcome Party “un party di benvenuto agli artisti indipendenti che ogni anno popolano Sanremo durante la settimana del Festival, nell'ambito della serata, si sono esibiti alcuni tra gli artisti Next Generation, presenti a rappresentanza del direttivo di questa importante raltà in ascesa, la presidente Valentina Gautier, cauntautrice e Luca Marchesin musicista arrangiatore e autore che in riferimento alla situazione musica emergente ha dichiarato:

“Gli artisti emergenti hanno grandi difficoltà se non sono figli di, amici di, vincitori di talent, poche risorse per prodursi e promuoversi e scogli spesso invalicabili da superare: - ma che lavoro fai? - Canto - - si ma di lavoro? -, questo è l'ambiente in cui ci si muove , il video bandiera della nostra associazione la dice lunga sulla situazione

Se non sei primo in classifica, sei un fannullone perdi tempo che non vuole trovarsi un lavoro; in un paese in cui abbiamo dato i natali a grandi della musica, la professione 'artista' non esiste, noi siamo quelli che di professine fanno 'altro'... quante volte un artista flegga 'altro' quando si trova a compilare un form alla voce professione?... ci muoviamo in una palude dove dobbiamo imparare tutto sul campo da soli, spesso per mancanza di conoscenza ci avventuriamo in un sottobosco fatto di personaggi che approfittano della nostra ingenuità, del nostro entusiasmo, della nostra inesperienza, personaggi che non fanno onore a una categoria fatta di professionisti ma che per inesperienza spesso non sappiamo riconoscere, noi di Caliel Next Generation.

Siamo tutti artisti e sappiamo bene sulla nostra pelle cosa significhi essere un artista oggi, conosciamo bene insidie e difficoltà da affrontare e ci siamo industriati per trovare un modo per abbattere gli scogli che rendono impossibile fare arrivare al pubblico artisti emergenti e a piccoli passi siamo orgogliosi di esserci riusciti, il successo di alcuni dei nostri artisti entrati in classifica è il nostro successo.”