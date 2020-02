Vento forte su Sanremo: dalla riunione per la sicurezza arriva l'ok per il concerto di Emma in piazza Colombo, uscirà dall'Ariston con Amadeus

Il vento forte che in queste ore sta soffiando su Sanremo ha destato qualche preoccupazione in vista dell'esibizione di Emma Marrone prevista per questa sera sul palco di piazza Colombo.

Questo pomeriggio è stata convocata d'urgenza la riunione per la sicurezza al Palafiori alla quale hanno preso parte il Comune di Sanremo, Arpal e Aeronautica in stretto contatto con la Rai. Sono state valutate le condizioni di sicurezza della piazza e del palco con le raffiche che hanno segnato il pomeriggio sanremese.

Alla fine è arrivato l'ok, sarà solo limitata la zona vicino al palco, ma si tratta solo di qualche decina di posti in meno rispetto alla capienza prevista. Stando alle indiscrezioni pare che Emma Marrone si esibirà sul palco di piazza Colombo dopo essere uscita dall'Ariston insieme ad Amadeus.