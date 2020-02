Ventimiglia: inaugurato oggi “Casa Buono” il nuovo ristorante del braccio destro di Mauro Colagreco

Dal prossimo giovedì 6 febbraio Ventimiglia avrà un nuovo ristorante, il “Casa Buono”, che prende spunto dal cognome dello chef, che ha lavorato per anni come braccio destro di Mauro Colagreco e contribuendo ai suoi successi internazionali.

Ricordiamo che Antonio, originario di Nocera Inferiore ha vinto la finale francese del San Pellegrino Young Chef 2018 ed il fatto che uno chef italiano abbia vinto la finale in terra di Francia è stata una notizia importante e insieme sorprendente. Ma non è un segreto che nella cucina del Mirazur si parli molto italiano e che proprio da quella cucina partano tanti giovani chef lanciati in iniziative di grande interesse.

Dopo il primo posto nella classifica mondiale e la conferma delle tre stelle Michelin del Mirazur, per Antonio e Valentina, che nel frattempo sono diventati genitori, è scattata la scintilla che li ha spinti a tentare una avventura nuova. il loro locale seguirà la filosofia di Mauro Colagreco: rispetto assoluto della stagionalità intrecciata all’uso di prodotti biologici, privilegiando i prodotti acquistati giornalmente dal mercato della città di confine o dai vicini orti. Sapori chiari, semplici e puliti. Una ventina i posti disponibili del ristorante, che si trova in corso Cuneo al numero 28 in frazione Trucco sulla strada, che porta al colle di Tenda.

A partire da giovedì 6 febbraio A partire dal prossimo giovedì i clienti potranno provare il menù del giorno proposto al prezzo fisso di 40 euro escluso le bevande indicativamente con 5 piatti più dessert o scegliere alla carta fra i piatti compresi nel menù. Attenzione il menù cambierà giornalmente e dipenderà dai prodotti e ingredienti disponibili al mercato.

All’inaugurazione oggi sono intervenuti molti amici e soprattutto molti chef della zona. Una piccola festa con la benedizione del parroco che ha preceduto il taglio del nastro con la presenza del sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino.

“A Ventimiglia si mangia bene, si è sempre mangiato bene – ha dichiarato il Sindaco - e la città sta vivendo un periodo positivo dal punto di vista della ristorazione: un vero e proprio rinascimento enogastronomico. Questa nuova apertura non aumenta soltanto il numero dei ristoranti, ma ne incrementa la qualità nell’ottica di richiamare una clientela sempre più numerosa anche dalla vicina Francia. L’offerta enogastronomica della città è in continua evoluzione e oggi possiamo candidarci a diventare una grande meta del turismo enogastronomico, un importante crocevia per quelle che sono le innovazioni enogastronomiche italiane e internazionali. Ai giovani, Valentina ed Antonio, formulo i miei migliori auguri che la nuova attività cresca e si sviluppi giorno dopo giorno”.