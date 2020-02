Sanremo2020: serie di concerti ed appuntamenti nella città dei fiori con il Meeting delle Etichette Indipendenti

Il Meeting delle Etichette Indipendenti (Mei), la piu’ importante kermesse della scena musicale indipendente ed emergente italiana, torna nuovamente a Sanremo in occasione del Festival, per celebrare i suoi 25 anni che festeggerà alla prossima edizione dal 2 al 4 ottobre, a Faenza.

Fino a sabato sono previsti appuntamenti quotidiani live in Piazza Bresca e in tanti altri spazi della citta' dei fiori. Il Mei prosegue così come ogni anno nel suo percorso a favore di una presenza autonoma e distinta e ben chiara e precisa della filiera creativa musicale indipendente emergente italiana che merita sempre piu’ maggiori spazi e risorse e maggiore valorizzazione sui media, sui palchi e on line.

Domani alle 18, in Piazza Bresca saranno consegnate: Targa MEI al Miglior Artista Indipendente al Festival di Sanremo 2020 ai Pinguini Tattici Nucleari, dopo avere premiato gli anni precedenti Lo Stato Sociale e The Zen Circus solo per citare gli ultimi, e Targa MEI Giovani agli Eugenio in Via di Gioia, gia’ premiati al MEI alcuni anni fa, per il loro impegno sui temi ambientali, fondamentali per il nostro futuro, presenti a Sanremo Giovani 2020.

Inoltre, Premio Speciale MEI ai WakeUpCall per l’Omaggio a Domenico Modugno con la loro rivisitazione di Volare, un impegno del MEI a favore di Domenico Modugno che ha portato Sanremo a dedicargli una opera di Marco Lodola davanti al Teatro Ariston e le luminarie lungo la citta’ e un omaggio sul palco con Tiziano Ferro, e, infine, Targa MEI Speciale a Marco Sentieri per l’impegno sociale contro il bullismo presente a Sanremo Giovani 2020.

Durante il ‘Mei Days’ che proseguira' dal vivo fino all'8 ottobre al Festival di Sanremo 70 saranno presentati i punti degli Stati Generali della Musica Emergente.