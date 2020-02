Sanremo2020: scatta questa sera l'elettrizzante settimana festivaliera al 'Victory Morgana Bay'

A breve si apre il sipario. Questa sera prenderà il via ‘Sanremo 2020’, ovvero la 70a edizione del Festival della Canzone Italiana, l’evento mediatico più importante del piccolo schermo nazionale.

Il Victory Morgana Bay di Sanremo sarà come sempre il protagonista della parte ‘night life’ di questa elettrizzante settimana. Come per le passate edizioni sarà scenario di importanti happening, proponendo indimenticabili serate. Tanti gli eventi destinati a coinvolgere volti noti del jet nazionale e internazionale e della kermesse festivaliera, con ospiti a sorpresa, in una cornice impreziosita dalla presenta di tante celebrità. Ogni appuntamento si aprirà con cene sontuose, alcune firmate dallo chef stellato del rinomato ristorante Vescovado di Noli, Giuse Ricchebono, alle quali seguiranno gli imperdibili ‘Parties Night’, le One Night più attese d’Italia che regaleranno musica e divertimento sino all’alba. Cinque sensazionali feste, dall’aperitivo all’alba, per una settimana unica.



Questa sera l’Opening Party (Cena di Gala & Dinner show dalle 20 e Party Night dalle 00.30). Un folto parterre di vip, musica e comicità, tutto tradotto in un’unica parola: ‘Opening Party 70° Festival Di Sanremo’. L’appuntamento più atteso della stagione, ideato e creato da Claudio La Commara, Giuseppe Sacco e Mauro Procopio della Gig Promotion, in collaborazione con ‘Dominanza digitale’, festeggia per il suo settimo anno l’inaugurazione della settimana sanremese e apre così le porte alla più rappresentativa kermesse musicale nazionale.

L’evento organizzato in collaborazione con Victory Morgana Bay, vedrà la partecipazione di un parterre d’eccezione, con ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo e dell’imprenditoria. Una serata glamour dove i principali protagonisti saranno i vip e il popolo della notte. Tanti i vip presenti, tra cui gli attori: Francesco Arca, Luca Capuano, Sergio Muniz ed Alex Belli accompagnato da Delia Duran, le attrici Anna Falchi e Manuela Arcuri, il vincitore di Amici 2017 Andreas Muller accompagnato dalla sua compagna Veronica Peparini coreografa e giudice di ‘Amici Celebrities’ e ‘Amici’, direttamente dal GF VIP 3, Andrea Mainardi, Giulia Salemi, Martina Hamdy, Stefano Sala, Le Donatella, la iena Andrea Agresti, l’influencer Marco Cartasegna, l’opinionista di Uomini e Donne Jack Vanore, direttamente da Temptation Island Francesco Chiofalo e la sua ragazza Antonella Fiordelisi, Ilaria Teolis, Nunzia Sansone, Cristina Incorvaia, Sabrina Martinengo con il fidanzato Nicola Tedde; i comici di Colorado Gianluca Impastato e Tony D’Ursi, le dj’s ed influencer Ludovica Pagani e Georgia Mos. Direttamente dalla trasmissione ‘Il Collegio’ Asia Busciantella e Giulia Mannucci, e poi ancora l’opinionista Paola Caruso, Jeremias Rodriguez, Cristina Buccino, Cecilia Capriotti e Taylor Mega. Ultimi ma non per ordine di importanza Massimo Boldi, Kessy & Mely ‘TikToker’ con 5.6 Milioni di followers, il trapper ‘Boro Boro’ accompagnato dalla fidanzata e influencer Roberta Carluccio e i Killer Clowns con le loro candid camera.

Alle 20 l’inizio della cena di Gala con uno special menu firmato dallo chef stellato del rinomato ristorante Vescovado di Noli, Giuse Ricchebono. Alle 00.30 un deejay set d’eccezione con Gianluca Argante, Nello Simioli e Italo Perez, il tutto condotto e accompagnato dalla splendida voce del vocalist ufficiale Gaty.

- domani sera cena spettacolo con Vittorio Gucci & Friends dalle 20 e ‘Music Label Party’ dalle 00.30

- giovedì ‘Dinner show a la carte’ dalle 20 alle 23.15 e ‘PartyNight Sanremo 2020 (Ingresso al pubblico dall’1.30

- venerdì ‘GranGala & Show’ dalle 20 e ‘Special Intrnational’ con Guest Dj Benny Benassi & Party Greygoos’ (Party Night dalle 00.30)

- sabato 'Dinner show a la carte’ dalle 20 e ‘Closing party – The secret’ dalle 3.

